Bàn chải xoay WB 130 Car & Bike
Nhẹ nhàng làm sạch ô tô và xe máy: Bàn chải xoay với đầu chải mềm Car & Bike. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C..
Bàn chải xoay WB 130 Car&Bike của Kärcher đặc biệt thích hợp để làm sạch ô tô và xe máy nhờ đầu chải sợi nhỏ mềm và mang lại kết quả làm sạch ấn tượng với lớp vỏ trong suốt. Vòng quay mạnh mẽ đảm bảo làm sạch hiệu quả và kỹ lưỡng. Bạn có thể thay đổi đầu chải một cách nhanh chóng, dễ dàng và không phải tiếp xúc với bụi bẩn nhờ cần gạt. Nhờ dây buộc móc và vòng thông minh, phần vải của đầu chải có thể được tháo ra sau khi vệ sinh và giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 °C. Bàn chải xoay phù hợp với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Có thể dùng chất tẩy rửa thông qua máy phun rửa áp lực cao nếu cần. Hai đầu chải Universal và Home & Garden có thể thay đổi, được bán riêng, cho bàn chải xoay WB 130 phù hợp với tất cả các bề mặt nhẵn và đặc biệt phù hợp với các bề mặt chịu lực.
Tính năng và ưu điểm
Đầu bàn chải xoay
- Làm sạch nhẹ nhàng
Thay đổi phần đính kèm thông qua cần nhả
- Thay đổi phần đính kèm nhanh chóng và dễ dàng hơn mà không cần tiếp xúc với bụi bẩn.
- Giữ cho tay bạn luôn sạch sẽ
- Chọn phụ kiện đính kèm phù hợp cho các ứng dụng khác nhau.
Microfibre đi kèm với dây buộc móc và vòng, có thể tháo rời và giặt được
- Có thể giặt bằng máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.
- Phụ kiện đi kèm sẵn sàng để sử dụng lại một cách nhanh chóng và không tốn nhiều công sức.
Làm sạch đặc biệt nhẹ nhàng
- Lý tưởng để làm sạch các bề mặt mỏng manh như sơn.
Ứng dụng chất tẩy rửa với bàn chải được kết nối với máy phun rửa áp lực cao
- Làm sạch hiệu quả.
Vỏ trong suốt
- Trải nghiệm làm sạch nhờ công nghệ hữu hình.
Tích hợp lông bàn chải
- Giảm nước phun, bảo vệ cả người dùng và môi trường xung quanh.
Tương thích với bộ chuyển đổi vòi vườn
- Kết nối với ống dây tưới vườn, có thể sử dụng mà không cần máy phun rửa áp lực cao.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Thành phần sợi dệt
|75% polyester, 25% polyamide
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,381
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,485
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|305 x 156 x 137
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về mẫu bàn chải xoay WB 120 cũ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Khu vực ứng dụng
- Phương tiện đi lại
- Xe máy