Bàn chải xoay WB 130 Car&Bike của Kärcher đặc biệt thích hợp để làm sạch ô tô và xe máy nhờ đầu chải sợi nhỏ mềm và mang lại kết quả làm sạch ấn tượng với lớp vỏ trong suốt. Vòng quay mạnh mẽ đảm bảo làm sạch hiệu quả và kỹ lưỡng. Bạn có thể thay đổi đầu chải một cách nhanh chóng, dễ dàng và không phải tiếp xúc với bụi bẩn nhờ cần gạt. Nhờ dây buộc móc và vòng thông minh, phần vải của đầu chải có thể được tháo ra sau khi vệ sinh và giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 °C. Bàn chải xoay phù hợp với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Có thể dùng chất tẩy rửa thông qua máy phun rửa áp lực cao nếu cần. Hai đầu chải Universal và Home & Garden có thể thay đổi, được bán riêng, cho bàn chải xoay WB 130 phù hợp với tất cả các bề mặt nhẵn và đặc biệt phù hợp với các bề mặt chịu lực.