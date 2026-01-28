Bộ phận bảo vệ chống văng nước
Bộ phận bảo vệ chống văng nước trong suốt cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Bảo vệ người dùng và khu vực xung quanh khỏi nước văng. Lý tưởng để làm sạch các góc và cạnh.
Hoàn hảo để làm sạch các góc và cạnh: bộ phận bảo vệ chống văng nước - được thiết kế đặc biệt cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 - bảo vệ hiệu quả người dùng và khu vực xung quanh khỏi nước văng. Thiết kế trong suốt đảm bảo tầm nhìn rõ ràng về khu vực cần làm sạch mọi lúc. Phụ kiện tương thích với tất cả các loại súng phun công suất vario mới cũng như các đầu phun xoay mới. (Không thích hợp với MP 4 và MP 180 5 trong 1 (2.643-238.0, 2.643-239.0))
Tính năng và ưu điểm
Phụ kiện chống văng nước
- Bảo vệ đáng tin cậy cho người vận hành khỏi nước phun - đặc biệt khi làm sạch các góc và cạnh.
Thiết kế trong suốt
- Nhìn rõ bề mặt cần làm sạch đảm bảo kết quả làm sạch tốt hơn.
Một số bộ điều hợp bao gồm trong phạm vi phân phối
- Tương thích với tất cả các loại ống phun Vario Power mới và Multi Jets cũng như các đầu phun quay trước đó và mới.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,325
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,543
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|220 x 188 x 237
Không phù hợp với tia phun đa năng MP 4 và MP 180 5 trong 1 (2.643-238.0, 2.643-239.0)
Khu vực ứng dụng
- Cầu thang
- Khu vực xung quanh nhà và vườn