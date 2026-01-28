Hoàn hảo để làm sạch các góc và cạnh: bộ phận bảo vệ chống văng nước - được thiết kế đặc biệt cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 - bảo vệ hiệu quả người dùng và khu vực xung quanh khỏi nước văng. Thiết kế trong suốt đảm bảo tầm nhìn rõ ràng về khu vực cần làm sạch mọi lúc. Phụ kiện tương thích với tất cả các loại súng phun công suất vario mới cũng như các đầu phun xoay mới. (Không thích hợp với MP 4 và MP 180 5 trong 1 (2.643-238.0, 2.643-239.0))