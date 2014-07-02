Đầu phun ngắn 360° VP 180 S dành cho K 2 - K 7
Đầu phun ngắn với khả năng điều chỉnh áp lực không giới hạn và điều chỉnh khớp xoay 360°, lý tưởng để làm sạch ở các vị trí khó tiếp cận.
Đầu phun ngắn nhỏ gọn với khả năng điều chỉnh áp lực không giới hạn và khớp linh hoạt có thể xoay 360°, lý tưởng để vệ sinh các vị trí khó tiếp cận.
Tính năng và ưu điểm
Điều chỉnh liên tục
- Áp lực có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu làm sạch.
Tiết kiệm nước
- Không cần thay đổi thân phun.
Khớp linh hoạt
- Có thể xoay 360°
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,183
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,224
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|166 x 42 x 62
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Các khu vực khó làm sạch (góc cạnh, khe nứt,…)
- Làm sạch vòm bánh xe ô tô.
- Chậu hoa
- Thùng rác