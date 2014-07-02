Đầu phun ngắn 360° VP 180 S dành cho K 2 - K 7

Đầu phun ngắn với khả năng điều chỉnh áp lực không giới hạn và điều chỉnh khớp xoay 360°, lý tưởng để làm sạch ở các vị trí khó tiếp cận.

Tính năng và ưu điểm
Điều chỉnh liên tục
  • Áp lực có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu làm sạch.
Tiết kiệm nước
  • Không cần thay đổi thân phun.
Khớp linh hoạt
  • Có thể xoay 360°
Thông số kỹ thuật

Màu sắc Đen
Trọng lượng (Kg) 0,183
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,224
Kích thước (D x R x C) (mm) 166 x 42 x 62
Khu vực ứng dụng
  • Các khu vực khó làm sạch (góc cạnh, khe nứt,…)
  • Làm sạch vòm bánh xe ô tô.
  • Chậu hoa
  • Thùng rác