Đầu phun tạo bọt FJ 6 có khả năng tạo bọt rất bông và mịn giúp dễ dàng làm sạch tất cả các bề mặt như sơn, kính và đá. Lý tưởng dùng để làm sạch xe cộ, sân vườn, nội thất sân vườn, mặt tiền, cầu thang, lối đi, tường, rèm venetian, sân hiên, đường lái xe,… Dung tích bình 0,6 lít. Chỉ cần đổ trực tiếp chất tẩy rửa Kärcher vào bình chứa, gắn đầu phun vào súng, bóp cò và bọt mịn bắt đầu được tạo ra. Liều lượng chất tẩy rửa có thể được dễ dàng điều chỉnh ngay trên đầu phun (nút vàng). Mức độ áp lực cũng có thể được điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng. Phù hợp với tất cả các dòng máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.