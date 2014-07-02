Đầu phun tạo bọt FJ 6
Đầu phun tạo bọt FJ 6 là phụ kiện hỗ trợ công tác làm sạch bằng cách tạo ra bọt cho chất tẩy rửa (ví dụ: chất tẩy rửa siêu xốp). Lý tưởng để rửa xe ô tô, xe máy và làm sạch cho bề mặt đá, gỗ và mặt tiền.
Đầu phun tạo bọt FJ 6 có khả năng tạo bọt rất bông và mịn giúp dễ dàng làm sạch tất cả các bề mặt như sơn, kính và đá. Lý tưởng dùng để làm sạch xe cộ, sân vườn, nội thất sân vườn, mặt tiền, cầu thang, lối đi, tường, rèm venetian, sân hiên, đường lái xe,… Dung tích bình 0,6 lít. Chỉ cần đổ trực tiếp chất tẩy rửa Kärcher vào bình chứa, gắn đầu phun vào súng, bóp cò và bọt mịn bắt đầu được tạo ra. Liều lượng chất tẩy rửa có thể được dễ dàng điều chỉnh ngay trên đầu phun (nút vàng). Mức độ áp lực cũng có thể được điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng. Phù hợp với tất cả các dòng máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.
Tính năng và ưu điểm
Bình chứa 0.6 lit
- Sử dụng lâu dài, không cần châm lại
Dễ thay thế với đa dạng các loại RM
- Dễ sử dụng
Chất foam bám dính, sức tẩy rửa mạnh mẽ
- Làm sạch dễ dàng nhiều bề mặt
Liều lượng chất tẩy rửa
- Liều lượng tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng
Bình chứa trong suốt
- Hiển thị bên trong bình
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (Kg)
|0,163
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,262
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|93 x 201 x 184
|Tương thích
|Đối với súng phun 2010 (Súng M, 96, 97); Yêu cầu sử dụng khớp nối (mã 2.643-950.0)
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Phương tiện đi lại
- Nhà kính
- Xe máy
- Sân hiên
- Lối đi
- Tường sân vườn và tường đá
- Nhà di động