Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar
Flexible haute pression de 15 m, DN 8, avec ANTI!Twist et équipé du raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités permettant de gagner du temps.
Flexible haute pression 15 m (M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage. Avec raccord à palier rotatif AVS breveté sur le pistolet et raccord fileté manuel. Autres données de référence : DN 8/155 °C/315 bar.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal (mm)
|DN 8
|Température (°C)
|max. 155
|Pression max. (bar)
|315
|Longueur (m)
|15
|Poids emballage inclus (kg)
|3,3