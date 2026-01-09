Le pistolet multifonction convient particulièrement bien à l'arrosage de différentes plantes avec différents besoins. L'appareil est équipé de 3 formes d'arrosage: un jet douche, un jet crayon et un jet conique creux. Les fleurs et les plantes peuvent facilement être arrosés (jet douche et jet conique creux), et les terrasses et les meubles de jardin peuvent être nettoyés de gros déchets (jet crayon). Cela rend ce pistolet d'arrosage multifonction idéal aussi bien pour l'arrosage que pour le nettoyage. Le pistolet est également prévu d'une gâchette verrouillable sur la poignée, ce qui permet une opération confortable et un débit d'eau constant. Grâce à la vanne de contrôle ergonomique, utilisable à une seule main, le débit d'eau peut également être adapté selon la demande. D'ailleurs: les lances d'arrosage de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes click disponibles et peuvent être raccordées sans problèmes à votre tuyau d'arrosage.