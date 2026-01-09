Multifunctioneel spuitpistool
Het eenvoudige multifunctionele spuitpistool met 3 sproeipatronen : douchestraal, puntstraal en kegelstraal. Dankzij de vergrendelbare trekker is dit pistool ideaal voor een continue besproeiing van veel verschillende planten.
Het multifunctionele spuitpistool is bijzonder geschikt voor het sproeien van verschillende planten met diverse eisen. Dit multifunctioneel spuitpistool is uitgerust met 3 sproeipatronen: douchestraal, puntstraal en kegelstraal. Bloemen- en plantenbedden kunnen eenvoudig worden besproeid (met de douche- en kegelstraal), en terrassen en tuinmeubilair kan worden gereinigd (met de punstraal). Dit maakt van dit multifunctioneel spuitpistool het perfecte toestel voor zowel besproeiings- als reinigingstaken. Het spuitpistool is eveneens uitgerust met een vergrendelbare trekker op het handvat, waardoor een comfortabele handeling wordt gegarandeerd en een constante waterdoorstroming. Met de ergonomisch regelbare koppeling, die met één hand kan worden bediend, kan de waterstroom naar wens worden aangepast. Trouwens: de spuitpistolen van Kärcher zijn compatibel met alle beschikbare clicksystemen en kunnen zonder problemen worden aangesloten aan uw tuinslang.
Kenmerken en voordelen
Ergonomische regelklep
- Instelling van de waterhoeveelheid met één hand.
Eenvoudige vergrendeling van de trekker
- Voor een handige en constante besproeiing
Drie traploos instelbare sproeipatronen : douchestraal, puntstraal en kegelstraal
- Ideaal om te sproeien (kegelstraal en douchestraal) en te reinigen (puntstraal).
Zelflegend
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|215 x 57 x 113
Uitvoering
- Aantal sproeipatronen: 3
- Vergrendeling aan het handvat
- Instelling watervolume
- Zelfleeg-functie
- Sproeipatroon: kegelstraal
- Sproeipatroon: puntstraal
- Sproeipatroon: sprinkler
Toepassingen
- Bewatering van planten
- Bloembedden, paden met planten
- Voor de reiniging van licht vervuilde oppervlakken
