Het multifunctionele spuitpistool is bijzonder geschikt voor het sproeien van verschillende planten met diverse eisen. Dit multifunctioneel spuitpistool is uitgerust met 3 sproeipatronen: douchestraal, puntstraal en kegelstraal. Bloemen- en plantenbedden kunnen eenvoudig worden besproeid (met de douche- en kegelstraal), en terrassen en tuinmeubilair kan worden gereinigd (met de punstraal). Dit maakt van dit multifunctioneel spuitpistool het perfecte toestel voor zowel besproeiings- als reinigingstaken. Het spuitpistool is eveneens uitgerust met een vergrendelbare trekker op het handvat, waardoor een comfortabele handeling wordt gegarandeerd en een constante waterdoorstroming. Met de ergonomisch regelbare koppeling, die met één hand kan worden bediend, kan de waterstroom naar wens worden aangepast. Trouwens: de spuitpistolen van Kärcher zijn compatibel met alle beschikbare clicksystemen en kunnen zonder problemen worden aangesloten aan uw tuinslang.