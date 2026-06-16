Dégraissant PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5l
Nettoyant en profondeur haute pression très concentré à formule spéciale eco!efficiency. Élimine très efficacement les salissures les plus extrêmes comme l'huile, la graisse, le goudron, la suie ou les résidus de combustion.
Avec sa formule spéciale, le dégraissant Extra RM 31 eco!efficiency PressurePro a été développé pour l'utilisation dans les nettoyeurs haute pression dotés du mode eco!efficiency, comblant ainsi les lacunes en matière de puissance de nettoyage pouvant résulter de la température d'eau plus faible de 60 °C. Parallèlement, son pouvoir nettoyant est actif dans toutes les plages de température et il peut même être utilisé en mode vapeur jusqu'à 150 °C. La formule très concentrée, exempte de silicone et facilitant la séparation élimine aisément les dépôts d'huile et de graisse ainsi que les souillures minérales les plus extrêmes tout en étant très rentable, économique et écologique. Nettoyant en profondeur performant, adapté au nettoyage des moteurs de véhicules et au nettoyage de pièces dans les garages ou dans les exploitations agricoles, il se distingue également dans d'autres domaines tels que le nettoyage des façades lorsqu'il s'agit d'éliminer les résidus d'émissions, les fientes d'oiseaux ou les résidus d'insectes et peut en outre être utilisé pour le nettoyage intérieur de réservoirs dans l'industrie agroalimentaire.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|2,5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|4
|pH
|14
|Poids emballage inclus (kg)
|3,1
Propriétés
- Détergent haute pression écologique et efficace
- Décolle même les résidus d'huile, de graisse, de goudron, de suie et de combustion les plus tenaces
- Nettoyage actif à toutes les plages de températures
- Parfum de fraîcheur agréable
- Sans phosphates
- Sans silicone
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Sans NTA
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Transport
- Nettoyage régulier
- Nettoyage de conteneurs
- Lavage de véhicules
- Nettoyage de pièces
- Dégraissage des surfaces
- Containers alimentaires
- Nettoyage de façades