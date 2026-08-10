Battery Power 4/25
Сменяемата батерия 2,5 Ah Kärcher Battery Power е подходяща за използване във всички 4 V устройства Kärcher Battery Power.
Изключително дълго време на работа на батерията и най-висока производителност: Сменяемата батерия 2,5 Ah Kärcher Battery Power предлага лесен механизъм за отключване, което прави поставянето и изваждането на батерията бързо и лесно – без нужда от инструмент. Времето за работа на устройството може да бъде удължено колкото искате с допълнителни батерии за максимална гъвкавост по време на употреба. Контактната система и защитата от пръски IPX4 осигуряват безопасна употреба. Висококачествените литиево-йонни клетки впечатляват с постоянната си производителност, предотвратявайки саморазреждането и ефекта на паметта (загуба на капацитет поради честото частично разреждане). Допълнително предимство е меката зона на докосване за оптимално боравене, за да се предотврати приплъзване при смяна на батерията. Дълга работа благодарение на споделянето на батерии: 2,5 Ah сменяема батерия Kärcher Battery Power е подходяща за всички устройства, които използват 4 V система сменяеми батерии от платформата Kärcher Battery Power – дори за устройства с две батерии.
Характеристики и предимства
4 V Kärcher Battery Power сменяема батерияПодходящ за всички 4 V батерийни устройства на Kärcher. Дори за устройства, които имат по-високи изисквания за мощност и следователно се нуждаят от две батерии. Можете да удължите времето за работа на вашето устройство с допълнителна батерия за по-голяма гъвкавост и работна готовност по всяко време. Устойчиво и рентабилно използване на батерията за различни устройства.
Мощна литиево-йонна клеткаЛитиево-йонната батерия от 2,5 Ah гарантира постоянна мощност, като същевременно предотвратява саморазреждане и ефект на паметта. С конектор за медна клетка за по-малко съпротивление и повече мощност.
Отключващ механизъм с мека дръжкаПо-бърза и лесна смяна на батерията – без нужда от инструменти. Удобен за сваляне, без изплъзване благодарение на вдлъбнатите дръжки.
Ефективна система за управление на батерията
- Работа с оптимални параметри на клетката за най-добро представяне по време на процеса на разреждане и презареждане.
- Предпазва батерията от претоварване, прегряване и дълбоко разреждане.
- По-дълъг живот на батерията.
Управление на температурата
Безопасна и висококачествена контактна система с пет-щифтов щепсел
- Най-високо ниво на безопасност при използване и зареждане на устройството.
Здрав корпус
- Корпусите на батериите на Kärcher са изключително устойчиви на удари.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|4 V Платформа на батерията
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|Номинален 3,6 - 3,7 - макс. 4,2
|Капацитет (Ач)
|2,5
|Клас на защита
|IPX4
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,097
|Тегло с опаковката (кг)
|0,176
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|97 x 30 x 37
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