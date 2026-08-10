Изключително дълго време на работа на батерията и най-висока производителност: Сменяемата батерия 2,5 Ah Kärcher Battery Power предлага лесен механизъм за отключване, което прави поставянето и изваждането на батерията бързо и лесно – без нужда от инструмент. Времето за работа на устройството може да бъде удължено колкото искате с допълнителни батерии за максимална гъвкавост по време на употреба. Контактната система и защитата от пръски IPX4 осигуряват безопасна употреба. Висококачествените литиево-йонни клетки впечатляват с постоянната си производителност, предотвратявайки саморазреждането и ефекта на паметта (загуба на капацитет поради честото частично разреждане). Допълнително предимство е меката зона на докосване за оптимално боравене, за да се предотврати приплъзване при смяна на батерията. Дълга работа благодарение на споделянето на батерии: 2,5 Ah сменяема батерия Kärcher Battery Power е подходяща за всички устройства, които използват 4 V система сменяеми батерии от платформата Kärcher Battery Power – дори за устройства с две батерии.