Cloth set for flexible hand nozzle
Характеристики и предимства
Висококачествена микрофибърна кърпа
- Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Удобна система с велкро
- Кърпата се прикрепя към ръчната дюза просто чрез натискане.
- Кърпата не се плъзга по време на почистване.
Спецификации
Технически данни
|Тегло (кг)
|0,011
|Тегло с опаковката (кг)
|0,062
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|170 x 65 x 10
Сфера на приложение
- Умивалници
- Плочки
- Прозорци и стъклени повърхности
- Душ кабина / вана
- Работни повърхности в кухнята
- Плотове
- Фурна
- Абсорбатори