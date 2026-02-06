CVH HEPA комплект филтри
Нашият HEPA филтър надеждно отстранява до 99,5% дори от най-малките частици, гъбични спори, бактерии и алергени, като екскременти от акари или цветен прашец, от отработения въздух (EN 1822:1998).
Филтърът HEPA (EN 1822:1998) е наистина задължителен за тези, които искат да дишат лесно у дома, след като използват нашата ръчна прахосмукачка CVH 2, захранвана с батерия. Това безопасно и надеждно премахва до 99,5 процента дори от най-малките частици с размери само 0,3 µm, включително гъбични спори и бактерии или алергени като екскременти от акари и цветен прашец. За най-добри резултати почиствайте филтъра на всеки 2 седмици или го сменяйте на всеки 6 месеца.
Характеристики и предимства
Премахва гъбични спори, бактерии и алергени като екскременти от акари и цветен прашец
Бърза и лесна смяна
Дълъг живот благодарение на редовното изсипване
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|2
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,032
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,051
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|104 x 52 x 45
Сфера на приложение
- Интериори