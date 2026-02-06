Филтърът HEPA (EN 1822:1998) е наистина задължителен за тези, които искат да дишат лесно у дома, след като използват нашата ръчна прахосмукачка CVH 2, захранвана с батерия. Това безопасно и надеждно премахва до 99,5 процента дори от най-малките частици с размери само 0,3 µm, включително гъбични спори и бактерии или алергени като екскременти от акари и цветен прашец. За най-добри резултати почиствайте филтъра на всеки 2 седмици или го сменяйте на всеки 6 месеца.