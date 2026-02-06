Филтър от пяна

Филтърът от пяна за отработен въздух филтрира фини частици мръсотия от въздуха по време на почистване и е съвместим с уредите VC 4 Cordless myHome и VC 4 Cordless Premium myHome.

Филтърът от пяна почиства отработения въздух, като филтрира фините частици мръсотия по време на работа. Съвместим с прахосмукачки VC 4 Cordless myHome и VC 4 Cordless Premium myHome. Препоръчваме смяна на филтъра поне веднъж годишно.

Характеристики и предимства
Филтър с фина мрежа
  • Филтрира фината мръсотия от засмукания въздух.
Лесен за смяна
  • По-лесна смяна на филтъра от пяна на отработения въздух чрез премахване на корпуса на филтъра.
Спецификации

Технически данни

Цвят сив
Тегло (кг) 0,012
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,033
Размери (Д х Ш х В) (мм) 75 x 50 x 50
Сфера на приложение
  • Изсмукване на сухи замърсявания