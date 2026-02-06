Филтър от пяна
Филтърът от пяна почиства отработения въздух, като филтрира фините частици мръсотия по време на работа. Съвместим с прахосмукачки VC 4 Cordless myHome и VC 4 Cordless Premium myHome. Препоръчваме смяна на филтъра поне веднъж годишно.
Характеристики и предимства
Филтър с фина мрежа
- Филтрира фината мръсотия от засмукания въздух.
Лесен за смяна
- По-лесна смяна на филтъра от пяна на отработения въздух чрез премахване на корпуса на филтъра.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|сив
|Тегло (кг)
|0,012
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,033
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|75 x 50 x 50
Съвместими уреди
Сфера на приложение
- Изсмукване на сухи замърсявания