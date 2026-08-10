Гумени пера за WV 6 (280mm)
За почистване без ивици: Сменяеми гумени пера (280mm) за акумулаторния уред за почистване на прозорци WV 6
Само сменете гумените пера (280mm) на WV 6 и уреда отново ще Ви предостави познатите безупречни резултати - идеално чисти гладки повърхности - без капка вода.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|2
|Цвят
|жълт
|Тегло (кг)
|0,05
|Тегло с опаковката (кг)
|0,07
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|280 x 30 x 24
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Гладки повърхности
- Прозорци и стъклени повърхности
- Огледала
- Плочки
- Душ кабина / вана
- Работни повърхности в кухнята
- Конденз
- Почистване на фотоволтаични системи