Гумени пера за WV 6 (280mm)

За почистване без ивици: Сменяеми гумени пера (280mm) за акумулаторния уред за почистване на прозорци WV 6

Само сменете гумените пера (280mm) на WV 6 и уреда отново ще Ви предостави познатите безупречни резултати - идеално чисти гладки повърхности - без капка вода.

Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 2
Цвят жълт
Тегло (кг) 0,05
Тегло с опаковката (кг) 0,07
Размери (Д × Ш × В) (мм) 280 x 30 x 24
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Гладки повърхности
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Огледала
  • Плочки
  • Душ кабина / вана
  • Работни повърхности в кухнята
  • Конденз
  • Почистване на фотоволтаични системи