Комплект дюзи за FR, 400 л/ч - 450 л/ч

Специфичен за машината комплект дюзи, включващ захранващи дюзи и винтови връзки. За оптимална производителност на уреди за почистване на площи Kärcher (400-450 l/h).

Специфичен за машината комплект дюзи, включващ захранващи дюзи и винтови връзки. За оптимална производителност на уреди за почистване на площи Kärcher (400 до 450 l/h). Подходящ за следните модели: 2.640-679, 2.640-355 и 2.641-065.

Спецификации

Технически данни

Дебит (л/ч) 400 / 450
Свързваща резба M22 x 1,5
Тегло с опаковката (кг) 0,076