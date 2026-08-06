Специфичен за машината комплект дюзи, включващ захранващи дюзи и винтови връзки. За оптимална производителност на уреди за почистване на площи Kärcher (400 до 450 l/h). Подходящ за следните модели: 2.640-679, 2.640-355 и 2.641-065.