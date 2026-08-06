Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 мм

Устойчив на гореща вода уред за почистване на площи от неръждаема стомана с двойни керамични лагери, незабелязващи се въртящи се колела и връзка за смукателен маркуч.

FR 30 ME е висококачествен, устойчив на гореща вода уред за почистване на площи с корпус от неръждаема стомана с работна ширина 300 мм, идеален за почистване на закрито, например в хранително-вкусовата промишленост. Характеристиките включват двойни керамични лагери, незабелязващи се въртящи се колелца и интегрирана връзка за смукателен маркуч за отстраняване на пръските вода. Технически данни: Макс. 250 bar, 1100 l/h, 80°C. Комплектът дюзи трябва да се поръча отделно.

Спецификации

Технически данни

Диаметър (мм) 300
Свързваща резба EASY!Lock
Цвят сребрист
Тегло с опаковката (кг) 5
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