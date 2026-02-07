С устойчивост на гореща вода от 85 ° C и висока ефективност, нашата водострука HD 10/15-4 Cage Food е идеална за използване в хранителната промишленост. Устойчивата му рамка е изработена от неръждаема стомана. Маркучът за високо налягане и колелата са направени от материал, който не оставя следи по пода. Всички части, влизащи в контакт с вода, са безопасни за храна. Независимо дали сте в кухни, хладилни складове или складове: машината отговаря на всички строги хигиенни разпоредби. Впечатлява и с иновативните технологии. Иновативният пистолет EASY! Force HD използва силата на отдръпване на струята с високо налягане, като по този начин намалява задържащата сила за оператора до нула и позволява дълги периоди на безпроблемна работа. С новите патентовани бързи връзки EASY! Lock, монтирането и демонтирането може да се извърши за нула време - пет пъти по-бързо в сравнение с конвенционалните винтови връзки без загуба на здравина и дълготрайност.