HD 10/15-4 Cage Food

Водоструйката HD 10/15-4 Cage Food със 150 бара работно налягане. Всички части, влизащи в контакт с вода, са обезопасени. Това я прави подходяща за употреба в хранително-вкусовата промишленост.

С устойчивост на гореща вода от 85 ° C и висока ефективност, нашата водострука HD 10/15-4 Cage Food е идеална за използване в хранителната промишленост. Устойчивата му рамка е изработена от неръждаема стомана. Маркучът за високо налягане и колелата са направени от материал, който не оставя следи по пода. Всички части, влизащи в контакт с вода, са безопасни за храна. Независимо дали сте в кухни, хладилни складове или складове: машината отговаря на всички строги хигиенни разпоредби. Впечатлява и с иновативните технологии. Иновативният пистолет EASY! Force HD използва силата на отдръпване на струята с високо налягане, като по този начин намалява задържащата сила за оператора до нула и позволява дълги периоди на безпроблемна работа. С новите патентовани бързи връзки EASY! Lock, монтирането и демонтирането може да се извърши за нула време - пет пъти по-бързо в сравнение с конвенционалните винтови връзки без загуба на здравина и дълготрайност.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 10/15-4 Cage Food: За най-високи хигиенични изисквания
За най-високи хигиенични изисквания
Изпълнение от неръждаема благородна стомана. Всички водопроводими елементи са от специален месинг, предназначен за хранително-вкусовата промишленост.
Водоструйка HD 10/15-4 Cage Food: Особено ефективно почистване
Особено ефективно почистване
До 85°C температура на подаване през напорната помпа. Лицензиран за почистващи препарати със съдържание на хлор RM 734.
Водоструйка HD 10/15-4 Cage Food: Хигиенни изисквания
Хигиенни изисквания
Без маркиране и лесно маневриране. Маркуч под налягане без следи по пода.
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
  • Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
  • Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 440 - 990
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 85
Работно налягане (бар/МПа) 20 - 145 / 2 - 14,5
Максимално налягане (бар/МПа) 175 / 17,5
Мощност на свързване (кВт) 6,4
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 78,4
Тегло вкл. Опаковка (кг) 86,8
Размери (Д х Ш х В) (мм) 650 x 521 x 1100

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Food
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Модел за хранително-вкусовата промишленост
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 400 bar
  • Струйник от неръждаема стомана: 1050 мм
  • Power дюза
  • Серво контрол

Оборудване

  • Функция за почистващи препарати: 5 л.
  • Прекъсване на налягането
  • Затворена тръбна конструкция с интегрирана кука за транспорт с кран
