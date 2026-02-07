HD 10/15-4 Cage Food
Водоструйката HD 10/15-4 Cage Food със 150 бара работно налягане. Всички части, влизащи в контакт с вода, са обезопасени. Това я прави подходяща за употреба в хранително-вкусовата промишленост.
С устойчивост на гореща вода от 85 ° C и висока ефективност, нашата водострука HD 10/15-4 Cage Food е идеална за използване в хранителната промишленост. Устойчивата му рамка е изработена от неръждаема стомана. Маркучът за високо налягане и колелата са направени от материал, който не оставя следи по пода. Всички части, влизащи в контакт с вода, са безопасни за храна. Независимо дали сте в кухни, хладилни складове или складове: машината отговаря на всички строги хигиенни разпоредби. Впечатлява и с иновативните технологии. Иновативният пистолет EASY! Force HD използва силата на отдръпване на струята с високо налягане, като по този начин намалява задържащата сила за оператора до нула и позволява дълги периоди на безпроблемна работа. С новите патентовани бързи връзки EASY! Lock, монтирането и демонтирането може да се извърши за нула време - пет пъти по-бързо в сравнение с конвенционалните винтови връзки без загуба на здравина и дълготрайност.
Характеристики и предимства
За най-високи хигиенични изискванияИзпълнение от неръждаема благородна стомана. Всички водопроводими елементи са от специален месинг, предназначен за хранително-вкусовата промишленост.
Особено ефективно почистванеДо 85°C температура на подаване през напорната помпа. Лицензиран за почистващи препарати със съдържание на хлор RM 734.
Хигиенни изискванияБез маркиране и лесно маневриране. Маркуч под налягане без следи по пода.
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|440 - 990
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 85
|Работно налягане (бар/МПа)
|20 - 145 / 2 - 14,5
|Максимално налягане (бар/МПа)
|175 / 17,5
|Мощност на свързване (кВт)
|6,4
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|78,4
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|86,8
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|650 x 521 x 1100
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Food
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Тип маркуч за високо налягане: Модел за хранително-вкусовата промишленост
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 400 bar
- Струйник от неръждаема стомана: 1050 мм
- Power дюза
- Серво контрол
Оборудване
- Функция за почистващи препарати: 5 л.
- Прекъсване на налягането
- Затворена тръбна конструкция с интегрирана кука за транспорт с кран