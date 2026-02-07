Лесната за използване водоструйка HD 6/15-4 M от серията Classic на Kärcher впечатлява със своята здрава конструкция, висококачествени, дълготрайни компоненти и голяма гъвкавост. Уредът от среден клас е подходящ за широк спектър от задачи, като почистване на превозни средства, производствени съоръжения, селскостопански машини и оборудване, както и почистване на фасади и в комуналните дейности. Издръжливата помпа с колянов вал с месингова цилиндрова глава и всмукателна функция позволява работа с температура на водата до 60 °C и също така предлага опции за регулиране на дебита на вода и работното налягане. Намалената скорост на бавнооборотния 4-полюсен мотор осигурява по-слабо износване на помпата, която също така е защитена с вграден воден филтър. Всички важни компоненти са лесно достъпни за поддръжка само с няколко стъпки. Интелигентната концепция на HD 6/15-4 M Classic се допълва от добре обмисленото съхранение на принадлежности с EASY!Lock връзки за бърза и интуитивна смяна на аксесоарите.