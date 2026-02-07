HD 6/15--4 Classic
Здрава, многофункционална водоструйка със стоманена рамка, бавнооборотен 4-полюсен мотор, помпа с колянов вал с месингова цилиндрова глава за дълъг експлоатационен живот и ниска поддръжка.
Лесната за използване водоструйка HD 6/15-4 M от серията Classic на Kärcher впечатлява със своята здрава конструкция, висококачествени, дълготрайни компоненти и голяма гъвкавост. Уредът от среден клас е подходящ за широк спектър от задачи, като почистване на превозни средства, производствени съоръжения, селскостопански машини и оборудване, както и почистване на фасади и в комуналните дейности. Издръжливата помпа с колянов вал с месингова цилиндрова глава и всмукателна функция позволява работа с температура на водата до 60 °C и също така предлага опции за регулиране на дебита на вода и работното налягане. Намалената скорост на бавнооборотния 4-полюсен мотор осигурява по-слабо износване на помпата, която също така е защитена с вграден воден филтър. Всички важни компоненти са лесно достъпни за поддръжка само с няколко стъпки. Интелигентната концепция на HD 6/15-4 M Classic се допълва от добре обмисленото съхранение на принадлежности с EASY!Lock връзки за бърза и интуитивна смяна на аксесоарите.
Характеристики и предимства
Бавнооборотен 4-полюсен електромотор
Здрава помпа с колянов вал с месингова цилиндрова глава
Лесна поддръжка
Интелигентно съхранение на аксесоарите.
Класически аксесоари с връзки EASY!Lock
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|216 / 244
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|450 - 600
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар)
|70 - 150
|Максимално налягане (бар)
|190
|Мощност на свързване (кВт)
|3,4
|Свързващ кабел (м)
|5
|Размер на дюзата
|036
|Подаване на вода
|1″
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|51,6
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|64,62
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|740 x 528 x 952
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: Стандартно
- Струйник: 840 мм
- Power дюза
Оборудване
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
- Прекъсване на налягането
- Безстепенно регулиране на налягането и на количеството на водата
Видео
Сфера на приложение
- Почистване на превозни средства с водоструйка
- Подходяща за почистване на фасади
- Почистващи производствени машини в индустрията, като например в бояджийски цехове, в производството на храни или в производствения сектор
- Почистване с високо налягане на машини и оборудване в строителната, селскостопанската и комуналната области.
- Почистване на обществени пространства като площади, алеи, фонтани или паркинги