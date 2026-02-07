HD 6/15--4 Classic

Здрава, многофункционална водоструйка със стоманена рамка, бавнооборотен 4-полюсен мотор, помпа с колянов вал с месингова цилиндрова глава за дълъг експлоатационен живот и ниска поддръжка.

Лесната за използване водоструйка HD 6/15-4 M от серията Classic на Kärcher впечатлява със своята здрава конструкция, висококачествени, дълготрайни компоненти и голяма гъвкавост. Уредът от среден клас е подходящ за широк спектър от задачи, като почистване на превозни средства, производствени съоръжения, селскостопански машини и оборудване, както и почистване на фасади и в комуналните дейности. Издръжливата помпа с колянов вал с месингова цилиндрова глава и всмукателна функция позволява работа с температура на водата до 60 °C и също така предлага опции за регулиране на дебита на вода и работното налягане. Намалената скорост на бавнооборотния 4-полюсен мотор осигурява по-слабо износване на помпата, която също така е защитена с вграден воден филтър. Всички важни компоненти са лесно достъпни за поддръжка само с няколко стъпки. Интелигентната концепция на HD 6/15-4 M Classic се допълва от добре обмисленото съхранение на принадлежности с EASY!Lock връзки за бърза и интуитивна смяна на аксесоарите.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 6/15--4 Classic: Бавнооборотен 4-полюсен електромотор
Бавнооборотен 4-полюсен електромотор
Водоструйка HD 6/15--4 Classic: Здрава помпа с колянов вал с месингова цилиндрова глава
Здрава помпа с колянов вал с месингова цилиндрова глава
Водоструйка HD 6/15--4 Classic: Лесна поддръжка
Лесна поддръжка
Интелигентно съхранение на аксесоарите.
Класически аксесоари с връзки EASY!Lock
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 216 / 244
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 450 - 600
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар) 70 - 150
Максимално налягане (бар) 190
Мощност на свързване (кВт) 3,4
Свързващ кабел (м) 5
Размер на дюзата 036
Подаване на вода 1″
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 51,6
Тегло вкл. Опаковка (кг) 64,62
Размери (Д х Ш х В) (мм) 740 x 528 x 952

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: Стандартно
  • Струйник: 840 мм
  • Power дюза

Оборудване

  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 315 bar
  • Прекъсване на налягането
  • Безстепенно регулиране на налягането и на количеството на водата
Сфера на приложение
  • Почистване на превозни средства с водоструйка
  • Подходяща за почистване на фасади
  • Почистващи производствени машини в индустрията, като например в бояджийски цехове, в производството на храни или в производствения сектор
  • Почистване с високо налягане на машини и оборудване в строителната, селскостопанската и комуналната области.
  • Почистване на обществени пространства като площади, алеи, фонтани или паркинги
