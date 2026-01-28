Мощна монофазна водоструйка с подгряване на водата HDS 6/14 C в компактния клас HDS от Kärcher: с уникалния режим eco!efficiency HDS 6/14 C съчетава икономична и екологична работа с превъзходен комфорт за потребителя. Включеният в окомплектовката пистолет за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие. Работата също е без усилие, машината има интуитивно управление с един бутон. Големите колела и завиващото колело гарантират безпроблемна мобилност, здравато шаси с интегрирани резервоари за гориво и почистващ препарат също преминава през по-трудни приложения без затруднения. Практически отделения за съхранение на аксесоари, дюзи и др., допълват интелигентната концепция на машината.