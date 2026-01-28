HD 5/11 P

HD 5/11 P е компактна, лека и мобилна водоструйка без загряване.Оборудването включва дръжка за носене, месинговата цилиндрова глава и автоматичното освобождаване на налягането. Подходяща за работа в стоящо и в легнало положение.

Преносимата водоструйка HD 5/11 P впечатлява със своята компактна конструкция, ниско тегло и изключителна мобилност. Машината разполага с надеждна три-бутална аксиална помпа с месингова цилиндрова глава. Допълнителната дръжка за носене и разтегателната дръжка улесняват транспортирането на машината и съхраняването й на малки пространства. Подходяща за вертикална и хоризонтална работа. Практичните места за съхранение на аксесоари включват отделение за дюзи, винтова връзка (M 18 x 1.5) за устройство за почистване на повърхности и практична гумена лента за закрепване на маркуча за налягане. Автоматичната система за намаляване на налягането впечатлява, като предлага ясни предимства: тя защитава компонентите, удължава експлоатационния живот, намалява разходите за ремонт и поддръжка и намалява издърпващата сила на новия пистолет за високо налягане EASY! Force. Той също използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие.Цялостен пакет оборудване за отлични резултати на почистване, с високо ниво на удобство и дълъг експлоатационен живот.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 5/11 P: Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
Водоструйка HD 5/11 P: Изключително мобилна.
Интегрираната дръжка за носене от предната страна на уреда дава възможност за лесно пренасяне и удобен транспорт. Компакттна форма и ниско тегло.
Водоструйка HD 5/11 P: Гъвкавост
Възможност за работа във вертикално и хоризонтално положение. Отделни позиции за паркиране и транспорт за системите за пръскане. Машината предлага максимална стабилност при работа в хоризонтално положение.
Качество
  • Автоматичното освобождаване на налягането защитава компонентите и удължава продължителността на експлоатационния живот.
  • Висококачествена цилиндрова глава от месинг.
Съхранение на аксесоари
  • Винтово съединение (М 18 х 1,5) за съхранение на уред за почистване на твърди повърхности директно върху уреда.
  • Практични места за съхранение на дюзите за тройната дюза и за роторната дюза.
  • Гумирана лента за фиксиране на маркуча за високо налягане.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 490
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар/МПа) 110 / 11
Максимално налягане (бар/МПа) 160 / 16
Мощност на свързване (кВт) 2,2
Свързващ кабел (м) 5
Подаване на вода 3/4″
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 20,6
Тегло вкл. Опаковка (кг) 22,8
Размери (Д х Ш х В) (мм) 351 x 312 x 904

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 6, 250 bar
  • Струйник: 840 мм

Оборудване

  • Прекъсване на налягането
Сфера на приложение
  • Почистване на фасади
  • Почистване на подове и фасади.
  • Външно приложение.
  • Превозни средства
  • Машини и устройства.
Аксесоари
Почистващи препарати