Преносимата водоструйка HD 5/11 P впечатлява със своята компактна конструкция, ниско тегло и изключителна мобилност. Машината разполага с надеждна три-бутална аксиална помпа с месингова цилиндрова глава. Допълнителната дръжка за носене и разтегателната дръжка улесняват транспортирането на машината и съхраняването й на малки пространства. Подходяща за вертикална и хоризонтална работа. Практичните места за съхранение на аксесоари включват отделение за дюзи, винтова връзка (M 18 x 1.5) за устройство за почистване на повърхности и практична гумена лента за закрепване на маркуча за налягане. Автоматичната система за намаляване на налягането впечатлява, като предлага ясни предимства: тя защитава компонентите, удължава експлоатационния живот, намалява разходите за ремонт и поддръжка и намалява издърпващата сила на новия пистолет за високо налягане EASY! Force. Той също използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие.Цялостен пакет оборудване за отлични резултати на почистване, с високо ниво на удобство и дълъг експлоатационен живот.