HD 5/11 P
HD 5/11 P е компактна, лека и мобилна водоструйка без загряване.Оборудването включва дръжка за носене, месинговата цилиндрова глава и автоматичното освобождаване на налягането. Подходяща за работа в стоящо и в легнало положение.
Преносимата водоструйка HD 5/11 P впечатлява със своята компактна конструкция, ниско тегло и изключителна мобилност. Машината разполага с надеждна три-бутална аксиална помпа с месингова цилиндрова глава. Допълнителната дръжка за носене и разтегателната дръжка улесняват транспортирането на машината и съхраняването й на малки пространства. Подходяща за вертикална и хоризонтална работа. Практичните места за съхранение на аксесоари включват отделение за дюзи, винтова връзка (M 18 x 1.5) за устройство за почистване на повърхности и практична гумена лента за закрепване на маркуча за налягане. Автоматичната система за намаляване на налягането впечатлява, като предлага ясни предимства: тя защитава компонентите, удължава експлоатационния живот, намалява разходите за ремонт и поддръжка и намалява издърпващата сила на новия пистолет за високо налягане EASY! Force. Той също използва силата на отката на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула. EASY!Lock връзките правят работа пет пъти по-бърза, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или дълголетие.Цялостен пакет оборудване за отлични резултати на почистване, с високо ниво на удобство и дълъг експлоатационен живот.
Характеристики и предимства
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force. Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Изключително мобилна.Интегрираната дръжка за носене от предната страна на уреда дава възможност за лесно пренасяне и удобен транспорт. Компакттна форма и ниско тегло.
ГъвкавостВъзможност за работа във вертикално и хоризонтално положение. Отделни позиции за паркиране и транспорт за системите за пръскане. Машината предлага максимална стабилност при работа в хоризонтално положение.
Качество
- Автоматичното освобождаване на налягането защитава компонентите и удължава продължителността на експлоатационния живот.
- Висококачествена цилиндрова глава от месинг.
Съхранение на аксесоари
- Винтово съединение (М 18 х 1,5) за съхранение на уред за почистване на твърди повърхности директно върху уреда.
- Практични места за съхранение на дюзите за тройната дюза и за роторната дюза.
- Гумирана лента за фиксиране на маркуча за високо налягане.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|490
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар/МПа)
|110 / 11
|Максимално налягане (бар/МПа)
|160 / 16
|Мощност на свързване (кВт)
|2,2
|Свързващ кабел (м)
|5
|Подаване на вода
|3/4″
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|20,6
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|22,8
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|351 x 312 x 904
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 6, 250 bar
- Струйник: 840 мм
Оборудване
- Прекъсване на налягането
Сфера на приложение
- Почистване на фасади
- Почистване на подове и фасади.
- Външно приложение.
- Превозни средства
- Машини и устройства.