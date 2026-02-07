Специално разработена за хранителната индустрия: водоструйка без подгряване HD 7/10 CXF. С висококачественото оборудване топ моделът в класа Compact с вертикална и изключително здрава конструкция и с висока мобилност, лесна за работа и дълъг експлоатационен живот на отделните й компоненти. С пистолета за високо налягане EASY! Force, който използва възвратната сила на дюзата под високо налягане, за да намали усилието на оператора до нула. Бързите връзки EASY! Lock, които правят монтажа и демонтажа на аксесоари до пет пъти по-бързо, отколкото при конвенционалните винтови връзки, правят машината много удобна за използване. Допълнителни функции, за още по-голямо удобство за оператора, включват Servo Control за безстепенно регулиране на дебита на водата и налягането директно върху спусъка и тройната дюза за бързо регулиране на струята. Благодарение на дозиращия клапан, почистващите препарати могат да се добавят към струята при ниско налягане. Богатите възможности за съхранение на аксесоари, съхранение на кабели, отделение за дюзи и вградена макара, завършват целия пакет.