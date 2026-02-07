HD 7/10 CXF
Компактна водоструйка без подгряване на вода HD 7/10 CXF. Проектирана за универсална употреба в хранителната промишленост и оборудвана със Servo Control и макара с маркуч.
Специално разработена за хранителната индустрия: водоструйка без подгряване HD 7/10 CXF. С висококачественото оборудване топ моделът в класа Compact с вертикална и изключително здрава конструкция и с висока мобилност, лесна за работа и дълъг експлоатационен живот на отделните й компоненти. С пистолета за високо налягане EASY! Force, който използва възвратната сила на дюзата под високо налягане, за да намали усилието на оператора до нула. Бързите връзки EASY! Lock, които правят монтажа и демонтажа на аксесоари до пет пъти по-бързо, отколкото при конвенционалните винтови връзки, правят машината много удобна за използване. Допълнителни функции, за още по-голямо удобство за оператора, включват Servo Control за безстепенно регулиране на дебита на водата и налягането директно върху спусъка и тройната дюза за бързо регулиране на струята. Благодарение на дозиращия клапан, почистващите препарати могат да се добавят към струята при ниско налягане. Богатите възможности за съхранение на аксесоари, съхранение на кабели, отделение за дюзи и вградена макара, завършват целия пакет.
Характеристики и предимства
Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.
- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.
Хигиенни изисквания
- Интегрирана макара с маркуч годен за използване в хранителната промишленост и сиви, устойчиви на износване колела.
- Температура на подаване до 80°C.
- Устойчиви на износване сиви колела.
Практична система за почистващ препарат
- Система за засмукване на почистващ препарат за упорити замърсявания.
- Опционално може да се използва HD системата за пяна "Inno Foam Set".
Серво контрол
- Щадящо почистване на чувствителни повърхности.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|250 - 700
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|80
|Работно налягане (бар/МПа)
|10 - 100 / 1 - 10
|Максимално налягане (бар/МПа)
|120 / 12
|Мощност на свързване (кВт)
|3
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|36,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|39,026
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|360 x 400 x 925
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Food
- Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
- Тип маркуч за високо налягане: Модел за хранително-вкусовата промишленост
- Струйник от неръждаема стомана: 840 мм
- Серво контрол
Оборудване
- Интегрирана макара за маркуч за високо налягане
- Функция за почистващи препарати: Засмукване
- Прекъсване на налягането
- Безстепенно регулиране на налягането и на количеството на водата
Видео