Комплект микрофибърни калъфи за ръчна дюза
Комплект с два калъфа за ръчна дюза. Калъфите са изработени от висококачествен микрофибър - за най-добри резултати при отстраняване на мръсотия.
С двата калъфа изработени от висококачествен микрофибър, мръсотията и мазнините могат да бъдат отстранени още по-добре с използване на ръчната дюза. Идеални за особено упорити замърсявания в бани и кухни. Дори упоритата мръсотия може лесно да се отстрани от печката. Благодарение на интегрирания ластик поставянето му върху ръчния накрайник и изваждането му отново е много лесно. Освен това, той гарантира, че калъфът стои стабилно върху ръчната дюза по време на почистване.
Характеристики и предимства
Висококачествен микрофибър
- Оптималното разтваряне на мръсотията и високото ниво на събиране за цялостно почистване на всички твърди повърхности.
- Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
С еластичен шнур
- За просто закрепване и сваляне на калъфа.
- Без плъзгане на калъфа при почистване.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,04
|Тегло с опаковката (кг)
|0,076
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|195 x 95 x 30
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Сфера на приложение
- Умивалник / мивка
- Душ кабина / вана
- Работни повърхности в кухнята
- Плотове
- Абсорбатори
- Хладилник (отвътре / отвън)
- Вътре в шкафовете, чекмеджетата
- Неръждаема стомана