Комплект микрофибърни калъфи за ръчна дюза

Комплект с два калъфа за ръчна дюза. Калъфите са изработени от висококачествен микрофибър - за най-добри резултати при отстраняване на мръсотия.

С двата калъфа изработени от висококачествен микрофибър, мръсотията и мазнините могат да бъдат отстранени още по-добре с използване на ръчната дюза. Идеални за особено упорити замърсявания в бани и кухни. Дори упоритата мръсотия може лесно да се отстрани от печката. Благодарение на интегрирания ластик поставянето му върху ръчния накрайник и изваждането му отново е много лесно. Освен това, той гарантира, че калъфът стои стабилно върху ръчната дюза по време на почистване.

Характеристики и предимства
Висококачествен микрофибър
  • Оптималното разтваряне на мръсотията и високото ниво на събиране за цялостно почистване на всички твърди повърхности.
  • Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
С еластичен шнур
  • За просто закрепване и сваляне на калъфа.
  • Без плъзгане на калъфа при почистване.
Спецификации

Технически данни

Цвят Бял
Тегло (кг) 0,04
Тегло с опаковката (кг) 0,076
Размери (Д × Ш × В) (мм) 195 x 95 x 30

Видео

Сфера на приложение
  • Умивалник / мивка
  • Душ кабина / вана
  • Работни повърхности в кухнята
  • Плотове
  • Абсорбатори
  • Хладилник (отвътре / отвън)
  • Вътре в шкафовете, чекмеджетата
  • Неръждаема стомана