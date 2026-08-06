С двата калъфа изработени от висококачествен микрофибър, мръсотията и мазнините могат да бъдат отстранени още по-добре с използване на ръчната дюза. Идеални за особено упорити замърсявания в бани и кухни. Дори упоритата мръсотия може лесно да се отстрани от печката. Благодарение на интегрирания ластик поставянето му върху ръчния накрайник и изваждането му отново е много лесно. Освен това, той гарантира, че калъфът стои стабилно върху ръчната дюза по време на почистване.