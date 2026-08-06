Автоматичният барабан за маркуч предлага максимален комфорт при навиване и развиване на маркуча за високо налягане. Той е подходящ за HDS среден и супер клас и благодарение на пълния монтажен комплект се монтира много лесно. При това се запазват всички функции на уреда. За транспорта удобно може отново да се свали барабанът за маркуч. Монтажният комплект съдържа автоматичен барабан за маркуч, както и всички необходими съединителни елементи.