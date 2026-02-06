Пистолет G 145 Q
Пистолет за високо налягане с LED дисплей за показване на различните настройки на налягането и режим на почистване. С бързо свързване. За водоструйки на Kärcher от класове K 4 до K 5.
Пистолетът за високо налягане ви позволява да почиствате с повече контрол. Снабден с LED дисплей за показване на настройката на налягането и режим на почистване, както и адаптер за бързо свързване. Чрез завъртане на струйника, нивата на налягане могат да бъдат настроени на HARD, MEDIUM или SOFT или на режим на прерарат. LED дисплеят е лесен за четене при всякакви метеорологични условия. Пистолетът за пръскане е подходящ за всички водоструйки от клас K 4 до K 5 Kärcher Full Control.
Характеристики и предимства
Резервен пистолет за водоструйки Kärcher Power Control и Full Control класове K 4 до K 5
- За лесна подмяна на пистолета.
Лесен за четене LED дисплей за индикация на настройките на налягането и режима на почистващия препарат
- За лесен избор на подходящо ниво на налягане за избрания обект за почистване.
Система Quick Connect
- Система за бързо свързване за лесно свързване на пистолет за пръскане и маркуч за високо налягане.
Байонетно съединение
- Позволява свързването на всички принадлежности на Kärcher.
Нанасяне на почистващ препарат при ниско налягане
- Удобно приложение на почистващ препарат.
Защита за деца
- Блокира спусъка на пистолета.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,594
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,791
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|552 x 43 x 223