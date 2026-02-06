Пистолетът за високо налягане ви позволява да почиствате с повече контрол. Снабден с LED дисплей за показване на настройката на налягането и режим на почистване, както и адаптер за бързо свързване. Чрез завъртане на струйника, нивата на налягане могат да бъдат настроени на HARD, MEDIUM или SOFT или на режим на прерарат. LED дисплеят е лесен за четене при всякакви метеорологични условия. Пистолетът за пръскане е подходящ за всички водоструйки от клас K 4 до K 5 Kärcher Full Control.