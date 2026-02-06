Резервна батерия
Повече време за работа при почистване: резервната батерия за всички модели на VC 4 Cordless myHome удължава времето за работа с 30 минути, без да е необходимо спиране за презареждане.
Благодарение на литиево-йонната батерия всички модели на прахосмукачката VC 4 Cordless myHome могат да се използват до 30 минути по-дълго, без да е необходимо спиране за презареждане. Просто сменете батерията в устройството и то е готово за работа. След като почистването приключи, резервната батерия може да се зареди директно в устройството.
Характеристики и предимства
Мощна литиево-йонна клетка
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,37
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,504
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|146 x 62 x 43