Благодарение на литиево-йонната батерия всички модели на прахосмукачката VC 4 Cordless myHome могат да се използват до 30 минути по-дълго, без да е необходимо спиране за презареждане. Просто сменете батерията в устройството и то е готово за работа. След като почистването приключи, резервната батерия може да се зареди директно в устройството.