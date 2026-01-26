Сменяема приставка Universal за WB 130 и WB 100
Сменяемата приставка за четка за измиване Universal за въртящата се четка е идеално подходяща за почистване на всички гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса.
Прозрачните косми на приставката за четка за миене могат да се използват навсякъде в изключително широк спектър от задачи за почистване. Сменяемaта приставка Universal за четката WB 120 е подходяща за почистване на всички гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса. Приставката е съвместима и с предишния модел, четката WB 100.
Характеристики и предимства
Меки прозрачни косми
- Щадящо, внимателно и ефективно почистване.
Универсално приложение
- За всички гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса.
Допълнителни аксесоари
- По-голяма гъвкавост за въртящата се четка за измиване.
Съвместимост
- Може да се използва с въртяща се четка за миене WB 120 и предишния модел, четката WB 100.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,135
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,198
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|153 x 153 x 48
Видео
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Зимни градини
- Почистване на мотоциклети и мотопеди
- Гаражни врати
- Щори/ролетни щори
- Елементи на екрана за поверителност
- Первази
- Балконни облицовки
- Мебели за градина/тераса/балкон