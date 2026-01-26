Сменяема приставка Universal за WB 130 и WB 100

Сменяемата приставка за четка за измиване Universal за въртящата се четка е идеално подходяща за почистване на всички гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса.

Прозрачните косми на приставката за четка за миене могат да се използват навсякъде в изключително широк спектър от задачи за почистване. Сменяемaта приставка Universal за четката WB 120 е подходяща за почистване на всички гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса. Приставката е съвместима и с предишния модел, четката WB 100.

Характеристики и предимства
Меки прозрачни косми
  • Щадящо, внимателно и ефективно почистване.
Универсално приложение
  • За всички гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса.
Допълнителни аксесоари
  • По-голяма гъвкавост за въртящата се четка за измиване.
Съвместимост
  • Може да се използва с въртяща се четка за миене WB 120 и предишния модел, четката WB 100.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,135
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,198
Размери (Д х Ш х В) (мм) 153 x 153 x 48

Видео

Сфера на приложение
  • Превозни средства
  • Зимни градини
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
  • Гаражни врати
  • Щори/ролетни щори
  • Елементи на екрана за поверителност
  • Первази
  • Балконни облицовки
  • Мебели за градина/тераса/балкон