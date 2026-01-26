Прозрачните косми на приставката за четка за миене могат да се използват навсякъде в изключително широк спектър от задачи за почистване. Сменяемaта приставка Universal за четката WB 120 е подходяща за почистване на всички гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса. Приставката е съвместима и с предишния модел, четката WB 100.