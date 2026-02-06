Черните косми на сменяемата приставка за четка за миене Home & Garden са по-твърди от прозрачните косми на сменяемата приставка Universal - улеснява премахването на упоритите замърсявания. Идеална за почистване на устойчиви повърхности като камък, метал или пластмаса с въртящата се четка за измиване. Приставката е съвместима с въртящата се четка за миене WB 120 и предишния модел, четката WB 100.