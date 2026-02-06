Сменяема приставка за Home & Garden за WB 120 и WB 100
За цялостно почистване на устойчиви повърхности около дома: Сменяема приставка за дома и градината за въртящата се четка за измиване.
Черните косми на сменяемата приставка за четка за миене Home & Garden са по-твърди от прозрачните косми на сменяемата приставка Universal - улеснява премахването на упоритите замърсявания. Идеална за почистване на устойчиви повърхности като камък, метал или пластмаса с въртящата се четка за измиване. Приставката е съвместима с въртящата се четка за миене WB 120 и предишния модел, четката WB 100.
Характеристики и предимства
Твърди черни косми
- Лесно почистване на упоритите замърсявания.
За повърхности около дома
- Идеален за почистване на устойчиви повърхности като камък, метал и пластмаса.
Допълнителни аксесоари
- По-голяма гъвкавост за въртящата се четка за измиване.
Съвместимост
- Може да се използва с въртяща се четка за миене WB 120 и предишния модел, четката WB 100.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,145
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,208
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|153 x 153 x 58
Видео
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
- Гаражни врати
- Почистване на покриви и навеси (напр. Навеси за автомобили)
- Щори/ролетни щори