Сменяема приставка за Home & Garden за WB 120 и WB 100

За цялостно почистване на устойчиви повърхности около дома: Сменяема приставка за дома и градината за въртящата се четка за измиване.

Черните косми на сменяемата приставка за четка за миене Home & Garden са по-твърди от прозрачните косми на сменяемата приставка Universal - улеснява премахването на упоритите замърсявания. Идеална за почистване на устойчиви повърхности като камък, метал или пластмаса с въртящата се четка за измиване. Приставката е съвместима с въртящата се четка за миене WB 120 и предишния модел, четката WB 100.

Характеристики и предимства
Твърди черни косми
  • Лесно почистване на упоритите замърсявания.
За повърхности около дома
  • Идеален за почистване на устойчиви повърхности като камък, метал и пластмаса.
Допълнителни аксесоари
  • По-голяма гъвкавост за въртящата се четка за измиване.
Съвместимост
  • Може да се използва с въртяща се четка за миене WB 120 и предишния модел, четката WB 100.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,145
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,208
Размери (Д х Ш х В) (мм) 153 x 153 x 58

Видео

Сфера на приложение
  • Гаражни врати
  • Почистване на покриви и навеси (напр. Навеси за автомобили)
  • Щори/ролетни щори