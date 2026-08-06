Удължителен маркуч за SC 1

С удължителния маркуч за SC 1 безпроблемно могат да се почистват и труднодостъпни места като ъгли и ниши.

С удължителния маркуч за SC безпроблемно и лесно могат да се почистват и труднодостъпни места като ъгли и ниши. Другите принадлежности като ръчна дюза, силова дюза и т.н. също могат да бъдат поставени безпроблемно и по всяко време.

Характеристики и предимства
Съвместим с други принадлежности
  • Монтиране, съобразно необходимостта, на принадлежности като ръчна дюза, кръгла четка или мощна дюза към удължителния маркуч.
Гъвкав удължителен маркуч за лесно почистване
  • Лесно почистване на труднодостъпни места.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,245
Тегло с опаковката (кг) 0,378
Размери (Д × Ш × В) (мм) 375 x 51 x 220
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Работни повърхности в кухнята
  • Почистване на отточни канали
  • Умивалник / мивка
  • Смесители
  • Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
  • Баня