Удължителен маркуч за SC 1
С удължителния маркуч за SC 1 безпроблемно могат да се почистват и труднодостъпни места като ъгли и ниши.
С удължителния маркуч за SC безпроблемно и лесно могат да се почистват и труднодостъпни места като ъгли и ниши. Другите принадлежности като ръчна дюза, силова дюза и т.н. също могат да бъдат поставени безпроблемно и по всяко време.
Характеристики и предимства
Съвместим с други принадлежности
- Монтиране, съобразно необходимостта, на принадлежности като ръчна дюза, кръгла четка или мощна дюза към удължителния маркуч.
Гъвкав удължителен маркуч за лесно почистване
- Лесно почистване на труднодостъпни места.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,245
|Тегло с опаковката (кг)
|0,378
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|375 x 51 x 220
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Работни повърхности в кухнята
- Почистване на отточни канали
- Умивалник / мивка
- Смесители
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
- Баня