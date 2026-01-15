TLO 18-32 Battery
Рязане на клони само с натискане на един бутон. Акумулаторната ножица за клони и нейното висококачествено подвижно острие реже лесно и безпроблемно клони с диаметър до 3 см.
Благодарение на новата акумулаторната ножица на Керхер клоните с диаметър до 3 см вече не са проблем. Без необходимост от сила и без значение колко трудно се достигат. А с допълнителната кука може спокойно и без усилия да премахнете заседналите в короната на дървото клони. Рязането на клони не е било никога толкова лесно.
Характеристики и предимства
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на КерхерУредът може да се изпозлва с всички 18 V акумулаторни батерии от Battery Power платформата на Керхер
Подвижно остриеРеже изключително прецизно и без необходимост от сила
Голям обхватДори достигането до по-високи клонове не е проблем.
Кука, която действа като скоба
- Благодарение на куката, която също действа като скоба, можете да премахнете клони, които са заседнали в короната на дървото.
Безопасно отключване
- Предотвратява неволно стартиране на ножицата за клони
Гумена дръжка
- За максимален комфорт, особено при продължителна работа
Стоманено острие с тефлоново покритие
- Висококачественото стоманено острие гарантира дълъг живот.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Задвижване
|Четков мотор
|Обща дължина (см)
|91
|Режеща сила на сухи клони (см)
|2,8
|Режеща сила на живи клони (см)
|3
|Режеща сила (Nм)
|250
|Ниво на силата на звука (дБ(А))
|80
|Материал на острието
|Стомана с тефлоново покритие
|Дебелина на острието (мм)
|4,8
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Производителност с едно зареждане (разр.)
|макс. 375 (2,5 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 20 (2,5 Ah) / макс. 40 (5,0 Ah)
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,41
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|3,25
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|911 x 96 x 209
* Клони Ø 3 cm
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
Оборудване
- Ръкохватка: Единично срязване
- Тип режещо острие: Удължение
- Кука за клони
Видео
Сфера на приложение
- По-високи клони
- Клонове