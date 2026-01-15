TLO 18-32 Battery

Рязане на клони само с натискане на един бутон. Акумулаторната ножица за клони и нейното висококачествено подвижно острие реже лесно и безпроблемно клони с диаметър до 3 см.

Благодарение на новата акумулаторната ножица на Керхер клоните с диаметър до 3 см вече не са проблем. Без необходимост от сила и без значение колко трудно се достигат. А с допълнителната кука може спокойно и без усилия да премахнете заседналите в короната на дървото клони. Рязането на клони не е било никога толкова лесно.

Характеристики и предимства
Акумулаторна ножица за клони TLO 18-32 Battery: 18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
Уредът може да се изпозлва с всички 18 V акумулаторни батерии от Battery Power платформата на Керхер
Акумулаторна ножица за клони TLO 18-32 Battery: Подвижно острие
Подвижно острие
Реже изключително прецизно и без необходимост от сила
Акумулаторна ножица за клони TLO 18-32 Battery: Голям обхват
Голям обхват
Дори достигането до по-високи клонове не е проблем.
Кука, която действа като скоба
  • Благодарение на куката, която също действа като скоба, можете да премахнете клони, които са заседнали в короната на дървото.
Безопасно отключване
  • Предотвратява неволно стартиране на ножицата за клони
Гумена дръжка
  • За максимален комфорт, особено при продължителна работа
Стоманено острие с тефлоново покритие
  • Висококачественото стоманено острие гарантира дълъг живот.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Задвижване Четков мотор
Обща дължина (см) 91
Режеща сила на сухи клони (см) 2,8
Режеща сила на живи клони (см) 3
Режеща сила (Nм) 250
Ниво на силата на звука (дБ(А)) 80
Материал на острието Стомана с тефлоново покритие
Дебелина на острието (мм) 4,8
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 18
Производителност с едно зареждане (разр.) макс. 375 (2,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 20 (2,5 Ah) / макс. 40 (5,0 Ah)
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 2,41
Тегло вкл. Опаковка (кг) 3,25
Размери (Д х Ш х В) (мм) 911 x 96 x 209

* Клони Ø 3 cm

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени

Оборудване

  • Ръкохватка: Единично срязване
  • Тип режещо острие: Удължение
  • Кука за клони
Акумулаторна ножица за клони TLO 18-32 Battery
Акумулаторна ножица за клони TLO 18-32 Battery

Видео

Сфера на приложение
  • По-високи клони
  • Клонове
Аксесоари
Всички уреди съвместими с батерията