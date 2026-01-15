Благодарение на новата акумулаторната ножица на Керхер клоните с диаметър до 3 см вече не са проблем. Без необходимост от сила и без значение колко трудно се достигат. А с допълнителната кука може спокойно и без усилия да премахнете заседналите в короната на дървото клони. Рязането на клони не е било никога толкова лесно.