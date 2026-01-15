GSH 18-20 Battery
Всички подредени: акумулаторната ножица за трева и храсти GSH 18-20 2 в 1 подрязва прецизно краищата на моравата и храстите в чудесни форми. За прецизни резултати при рязане.
Окото на градинаря се наслаждава на изчистени линии и дефинирани форми, които правят градината да изглежда отлично поддържана. Косачката никога не може да се справи добре с подравняването на ръбове около пътеки, камъни или храсти. Тогава на помощ идва акумулаторната ножица за трева и храсти GSH 18-20 Battery. 12 - сантиметровото острие за трева подрязва с изключителна прецизност ръбовете във всяка градина. Освен това ниското му тегло и батерията с висока мощност го правят идеалният инструмент за работа за дълги периоди без спиране и мощно рязане. И това не е всичко, което може да направи: може също така да се грижи за добре оформени храсти - при условие, че е монтирано правилното острие. Дългото 20 см острие за храсти, с двойно, диамантено заточени ножове, може бързо да бъде поставено с помощта на системата за завинтване без нужда от инструменти. След като неравните части на моравата и клоните бъдат подрязани универсалният уред 2 в 1 може да бъде окачен в навес или гараж с помощта на отвора, интегриран в предпазителя на острието.
Характеристики и предимства
Функция 2-в-1Бърза и лесна смяна на ножовете, без необходимост от допълнителни инструменти
Смяна на ножовете без необходимост от допълнителни инстументиБлагодарение на интелигентно проектираната винтова система.
Диамантено заточено остриеДава изключителни резултати
Защита на върха на ножа с отвор за окачване
- За спестяване на място за съхранение
Ергономичен дизайн на дръжката
- За по-голямо удобство при по-продължителна работа
Предпазен ключ
- Предотвратява неволно стартиране на уреда
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
- Технология Реално време с LCD дисплей: показва оставащо работно време, оставащо време за зареждане и капацитет на батерията. Сменяемата акумулаторна батерия може да бъде използвана с всички уреди от 18 V платформа на Керхер Battery Power.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Дължина на ножа за храсти (см)
|20
|Стъпка на ножа за храсти (мм)
|10
|Широчина на ножа за трева (см)
|12
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Производителност с едно зареждане - рязане на храсти * (м)
|макс. 800 (2,5 Ah) / макс. 1600 (5,0 Ah)
|Производителност с едно зареждане - рязане на трева (м)
|макс. 1000 (2,5 Ah) / макс. 2000 (5,0 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 100 (2,5 Ah) / макс. 200 (5,0 Ah)
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|1,15
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|2,3
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|582 x 100 x 174
* Дължина на рязане
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Нож за храсти
- Нож за трева
- Защита на острието
Оборудване
- Кука за окачване
Видео
Сфера на приложение
- Краищата на моравата, например покрай цветни лехи или пътеки
- За подрязване и оформяне на храсти
- Храсти