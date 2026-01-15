GSH 18-20 Battery

Всички подредени: акумулаторната ножица за трева и храсти GSH 18-20 2 в 1 подрязва прецизно краищата на моравата и храстите в чудесни форми. За прецизни резултати при рязане.

Окото на градинаря се наслаждава на изчистени линии и дефинирани форми, които правят градината да изглежда отлично поддържана. Косачката никога не може да се справи добре с подравняването на ръбове около пътеки, камъни или храсти. Тогава на помощ идва акумулаторната ножица за трева и храсти GSH 18-20 Battery. 12 - сантиметровото острие за трева подрязва с изключителна прецизност ръбовете във всяка градина. Освен това ниското му тегло и батерията с висока мощност го правят идеалният инструмент за работа за дълги периоди без спиране и мощно рязане. И това не е всичко, което може да направи: може също така да се грижи за добре оформени храсти - при условие, че е монтирано правилното острие. Дългото 20 см острие за храсти, с двойно, диамантено заточени ножове, може бързо да бъде поставено с помощта на системата за завинтване без нужда от инструменти. След като неравните части на моравата и клоните бъдат подрязани универсалният уред 2 в 1 може да бъде окачен в навес или гараж с помощта на отвора, интегриран в предпазителя на острието.

Характеристики и предимства
Акумулаторна ножица за трева и храсти GSH 18-20 Battery: Функция 2-в-1
Бърза и лесна смяна на ножовете, без необходимост от допълнителни инструменти
Акумулаторна ножица за трева и храсти GSH 18-20 Battery: Смяна на ножовете без необходимост от допълнителни инстументи
Благодарение на интелигентно проектираната винтова система.
Акумулаторна ножица за трева и храсти GSH 18-20 Battery: Диамантено заточено острие
Дава изключителни резултати
Защита на върха на ножа с отвор за окачване
  • За спестяване на място за съхранение
Ергономичен дизайн на дръжката
  • За по-голямо удобство при по-продължителна работа
Предпазен ключ
  • Предотвратява неволно стартиране на уреда
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
  • Технология Реално време с LCD дисплей: показва оставащо работно време, оставащо време за зареждане и капацитет на батерията. Сменяемата акумулаторна батерия може да бъде използвана с всички уреди от 18 V платформа на Керхер Battery Power.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Дължина на ножа за храсти (см) 20
Стъпка на ножа за храсти (мм) 10
Широчина на ножа за трева (см) 12
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 18
Производителност с едно зареждане - рязане на храсти * (м) макс. 800 (2,5 Ah) / макс. 1600 (5,0 Ah)
Производителност с едно зареждане - рязане на трева (м) макс. 1000 (2,5 Ah) / макс. 2000 (5,0 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 100 (2,5 Ah) / макс. 200 (5,0 Ah)
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 1,15
Тегло вкл. Опаковка (кг) 2,3
Размери (Д х Ш х В) (мм) 582 x 100 x 174

* Дължина на рязане

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Нож за храсти
  • Нож за трева
  • Защита на острието

Оборудване

  • Кука за окачване
Акумулаторна ножица за трева и храсти GSH 18-20 Battery
Видео

Сфера на приложение
  • Краищата на моравата, например покрай цветни лехи или пътеки
  • За подрязване и оформяне на храсти
  • Храсти
Аксесоари
Всички уреди съвместими с батерията