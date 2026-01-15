Окото на градинаря се наслаждава на изчистени линии и дефинирани форми, които правят градината да изглежда отлично поддържана. Косачката никога не може да се справи добре с подравняването на ръбове около пътеки, камъни или храсти. Тогава на помощ идва акумулаторната ножица за трева и храсти GSH 18-20 Battery. 12 - сантиметровото острие за трева подрязва с изключителна прецизност ръбовете във всяка градина. Освен това ниското му тегло и батерията с висока мощност го правят идеалният инструмент за работа за дълги периоди без спиране и мощно рязане. И това не е всичко, което може да направи: може също така да се грижи за добре оформени храсти - при условие, че е монтирано правилното острие. Дългото 20 см острие за храсти, с двойно, диамантено заточени ножове, може бързо да бъде поставено с помощта на системата за завинтване без нужда от инструменти. След като неравните части на моравата и клоните бъдат подрязани универсалният уред 2 в 1 може да бъде окачен в навес или гараж с помощта на отвора, интегриран в предпазителя на острието.