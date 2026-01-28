PSU 4-18
Без досадно ръчно изпомпване: С акумулаторната пръскачка под налягане PSU 4-18 се грижите за вашите растения в градината с натискане на бутон.
Батерийната пръскачка за растения PSU 4-18 ви помага в градината с разпръскването на течности за поддръжка и защита на вашите растения. Независимо дали става въпрос за торене, елиминиране на вредители, борба с плевелите или поливане на разсад – PSU 4-18 е идеален за всички споменати приложения със своята пръскаща мъгла/струя. Вече няма нужда от изтощаващо ръчно изпомпване за повишаване на налягането. С едно натискане на бутона активирате помпата на пръскачката под налягане. Пръскащата струя може да бъде включена според нуждите с помощта на спусъка на дюзата, пусната в непрекъсната работа или може да се регулира директно на дюзата от фина мъгла до точковата струя. Презрамката улеснява носенето на и едната ръка винаги е свободна. 4-литровият резервоар има вграден индикатор за нивото, а капакът на резервоара служи и като мерителна чаша за измерване на пръскането. Струйника може да се удължи до 75 см за ергономична работа, също и в по-отдалечени зони. За да съхранявате пръскачката по начин, спестяващ място, струйника може да се отстрани и закрепи в щипката на вложката на батерията.
Характеристики и предимства
Телескопичен струйникРазширен обхват, по-лесен достъп до места, които са трудно достъпни.
Заключващ се спусъкЗа лесна работа без умора.
Безкрайно променлив режим на пръсканеВ зависимост от приложението, потребителят може да превключва между фина мъгла и точкова струя.
4-литров резервоар с индикатор за нивото
- Постоянен преглед на нивото на течността.
Вградена мерителна чаша в капака на резервоара
- Бързо измерване на струята.
Държач за струйника на уреда
- Съхранение спестяващо място.
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
- Технология Реално време с LCD дисплей: показва оставащо работно време, оставащо време за зареждане и капацитет на батерията. Сменяемата акумулаторна батерия може да бъде използвана с всички уреди от 18 V платформа на Керхер Battery Power.
- Сменяемата акумулаторна батерия може да се използва с всеки друг 18 V акумулаторен уред от Battery Power платформата на Керхер.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Работно налягане (бар)
|3
|Дебит (л/ч)
|макс. 30
|Обем на резервоара за вода (л)
|4
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 400 (2,5 Ah) / макс. 800 (5,0 Ah)
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|1,8
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|2,8
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|750 x 182 x 365
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Раменен колан
- Мерителна чаша
Оборудване
- Телескопичен струйник: 0.45 м, 0.75 м
- Заключващ се спусък
- Щипка за фиксиране
- Индикатор за степента на запълване
Видео
Сфера на приложение
- Защита и поддръжка на растенията
- Поливане на растения
- Цветна леха, зеленчукова леха
- За нежно поливане на чувствителни растения като напр. разсад