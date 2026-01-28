PSU 4-18

Без досадно ръчно изпомпване: С акумулаторната пръскачка под налягане PSU 4-18 се грижите за вашите растения в градината с натискане на бутон.

Батерийната пръскачка за растения PSU 4-18 ви помага в градината с разпръскването на течности за поддръжка и защита на вашите растения. Независимо дали става въпрос за торене, елиминиране на вредители, борба с плевелите или поливане на разсад – PSU 4-18 е идеален за всички споменати приложения със своята пръскаща мъгла/струя. Вече няма нужда от изтощаващо ръчно изпомпване за повишаване на налягането. С едно натискане на бутона активирате помпата на пръскачката под налягане. Пръскащата струя може да бъде включена според нуждите с помощта на спусъка на дюзата, пусната в непрекъсната работа или може да се регулира директно на дюзата от фина мъгла до точковата струя. Презрамката улеснява носенето на и едната ръка винаги е свободна. 4-литровият резервоар има вграден индикатор за нивото, а капакът на резервоара служи и като мерителна чаша за измерване на пръскането. Струйника може да се удължи до 75 см за ергономична работа, също и в по-отдалечени зони. За да съхранявате пръскачката по начин, спестяващ място, струйника може да се отстрани и закрепи в щипката на вложката на батерията.

Характеристики и предимства
Акумулаторна пръскачка PSU 4-18: Телескопичен струйник
Телескопичен струйник
Разширен обхват, по-лесен достъп до места, които са трудно достъпни.
Акумулаторна пръскачка PSU 4-18: Заключващ се спусък
Заключващ се спусък
За лесна работа без умора.
Акумулаторна пръскачка PSU 4-18: Безкрайно променлив режим на пръскане
Безкрайно променлив режим на пръскане
В зависимост от приложението, потребителят може да превключва между фина мъгла и точкова струя.
4-литров резервоар с индикатор за нивото
  • Постоянен преглед на нивото на течността.
Вградена мерителна чаша в капака на резервоара
  • Бързо измерване на струята.
Държач за струйника на уреда
  • Съхранение спестяващо място.
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
  • Технология Реално време с LCD дисплей: показва оставащо работно време, оставащо време за зареждане и капацитет на батерията. Сменяемата акумулаторна батерия може да бъде използвана с всички уреди от 18 V платформа на Керхер Battery Power.
  • Сменяемата акумулаторна батерия може да се използва с всеки друг 18 V акумулаторен уред от Battery Power платформата на Керхер.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Работно налягане (бар) 3
Дебит (л/ч) макс. 30
Обем на резервоара за вода (л) 4
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 18
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 400 (2,5 Ah) / макс. 800 (5,0 Ah)
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 1,8
Тегло вкл. Опаковка (кг) 2,8
Размери (Д х Ш х В) (мм) 750 x 182 x 365

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Раменен колан
  • Мерителна чаша

Оборудване

  • Телескопичен струйник: 0.45 м, 0.75 м
  • Заключващ се спусък
  • Щипка за фиксиране
  • Индикатор за степента на запълване
Сфера на приложение
  • Защита и поддръжка на растенията
  • Поливане на растения
  • Цветна леха, зеленчукова леха
  • За нежно поливане на чувствителни растения като напр. разсад
