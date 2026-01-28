Батерийната пръскачка за растения PSU 4-18 ви помага в градината с разпръскването на течности за поддръжка и защита на вашите растения. Независимо дали става въпрос за торене, елиминиране на вредители, борба с плевелите или поливане на разсад – PSU 4-18 е идеален за всички споменати приложения със своята пръскаща мъгла/струя. Вече няма нужда от изтощаващо ръчно изпомпване за повишаване на налягането. С едно натискане на бутона активирате помпата на пръскачката под налягане. Пръскащата струя може да бъде включена според нуждите с помощта на спусъка на дюзата, пусната в непрекъсната работа или може да се регулира директно на дюзата от фина мъгла до точковата струя. Презрамката улеснява носенето на и едната ръка винаги е свободна. 4-литровият резервоар има вграден индикатор за нивото, а капакът на резервоара служи и като мерителна чаша за измерване на пръскането. Струйника може да се удължи до 75 см за ергономична работа, също и в по-отдалечени зони. За да съхранявате пръскачката по начин, спестяващ място, струйника може да се отстрани и закрепи в щипката на вложката на батерията.