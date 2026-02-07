Акумулаторният храсторез HGE 18-45 Battery Set е изключително лек, което осигурява лесна и безпроблемна работа без умора в раменете и ръцете. Ергономичната дръжка го прави удобен и безопасен за използване. Диамантено заточеното острие гарантира прецизен резултат при рязане. Освен това, непреднамереното включване на храстореза се предотвратява благодарение на двустепенната система за защита. В комплекта са включени една батерия и зарядно устройство.