HGE 18-45 Battery Set
Предлага се в комплект с батерия и зарядно устройство: акумулаторният храсторез HGE 18-45 Battery Set. Енергоспестяващ благодарение на ниското тегло и прецизното рязане с диамантено заточено острие.
Акумулаторният храсторез HGE 18-45 Battery Set е изключително лек, което осигурява лесна и безпроблемна работа без умора в раменете и ръцете. Ергономичната дръжка го прави удобен и безопасен за използване. Диамантено заточеното острие гарантира прецизен резултат при рязане. Освен това, непреднамереното включване на храстореза се предотвратява благодарение на двустепенната система за защита. В комплекта са включени една батерия и зарядно устройство.
Характеристики и предимства
Лек и маневрен
Диамантено заточено нож
Ергономичен дизайн на дръжката
Двустепенна система за безопасност
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Дължина на рязане (см)
|45
|Разстояние между зъбите на ножа (мм)
|18
|Настройка на скоростта
|не
|Скорост на ножа (pазр./мин)
|2700
|Вид резци
|Перфорирана, диамантена основа
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Капацитет (Ач)
|2,5
|Производителност с едно зареждане (м)
|макс. 250 (2,5 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 35 (2,5 Ah)
|Време за зареждане със стандартно зарядно (мин)
|300
|Изходяща мощност (A)
|0,5
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,68
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|4,66
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|895 x 243 x 171
Височина на живия плет: 1 m при рязане от едната страна
Обхват на доставката
- Вариант: Включена батерия
- Акумулаторни батерии: 18 V / 2.5 Ah Battery Power батерия (1 бр.)
- Зарядно устройство: 18 V Battery Power стандартно зарядно (1 бр.)
- Защита на острието
Видео
Сфера на приложение
- Храсти, плетове
- Храсти