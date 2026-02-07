HGE 18-45 Battery Set

Предлага се в комплект с батерия и зарядно устройство: акумулаторният храсторез HGE 18-45 Battery Set. Енергоспестяващ благодарение на ниското тегло и прецизното рязане с диамантено заточено острие.

Акумулаторният храсторез HGE 18-45 Battery Set е изключително лек, което осигурява лесна и безпроблемна работа без умора в раменете и ръцете. Ергономичната дръжка го прави удобен и безопасен за използване. Диамантено заточеното острие гарантира прецизен резултат при рязане. Освен това, непреднамереното включване на храстореза се предотвратява благодарение на двустепенната система за защита. В комплекта са включени една батерия и зарядно устройство.

Характеристики и предимства
Акумулаторна ножица за жив плет HGE 18-45 Battery Set: Лек и маневрен
Акумулаторна ножица за жив плет HGE 18-45 Battery Set: Диамантено заточено нож
Акумулаторна ножица за жив плет HGE 18-45 Battery Set: Ергономичен дизайн на дръжката
Двустепенна система за безопасност
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Дължина на рязане (см) 45
Разстояние между зъбите на ножа (мм) 18
Настройка на скоростта не
Скорост на ножа (pазр./мин) 2700
Вид резци Перфорирана, диамантена основа
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 18
Капацитет (Ач) 2,5
Производителност с едно зареждане (м) макс. 250 (2,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 35 (2,5 Ah)
Време за зареждане със стандартно зарядно (мин) 300
Изходяща мощност (A) 0,5
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 2,68
Тегло вкл. Опаковка (кг) 4,66
Размери (Д х Ш х В) (мм) 895 x 243 x 171

Височина на живия плет: 1 m при рязане от едната страна

Обхват на доставката

  • Вариант: Включена батерия
  • Акумулаторни батерии: 18 V / 2.5 Ah Battery Power батерия (1 бр.)
  • Зарядно устройство: 18 V Battery Power стандартно зарядно (1 бр.)
  • Защита на острието
Акумулаторна ножица за жив плет HGE 18-45 Battery Set
Сфера на приложение
  • Храсти, плетове
  • Храсти
Аксесоари
