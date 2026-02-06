Край на уморените рамене и ръце по време на работа: благодарение на въртящата се на 180° дръжка, акумулаторният храсторез HGE 18-50 Battery Set осигурява удобна работна позиция по всяко време, например при вертикални разрези. Освен това, храсторезът разполага с множество практични функции. Двустепенната система за защита предотвратява непреднамерено включване на уреда. Функцията за рязане улеснява подрязването на по-дебели клони. Приспособлението за събиране на вече отрязаните клони пренася остатъците от подрязването, които иначе биха паднали в храста, директно на земята. Острието на акумулаторния храсторез е диамантено заточено и осигурява прецизни резултати при рязане. Допълнителният протектор на острието предпазва сградите, подовете и самото острие от повреди – и позволява устройството да се закачи на стена, за да пести място. В комплекта са включени една батерия и бързо зарядно устройство.