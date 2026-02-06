HGE 18-50 Battery Set

Батерия и бързо зарядно устройство включени: акумулаторният храсторез HGE 18-50 Battery Set. Неговата въртяща се на 180° дръжка и приспособлението за събиране на вече отрязаните клони осигуряват удобно подрязване на храсти.

Край на уморените рамене и ръце по време на работа: благодарение на въртящата се на 180° дръжка, акумулаторният храсторез HGE 18-50 Battery Set осигурява удобна работна позиция по всяко време, например при вертикални разрези. Освен това, храсторезът разполага с множество практични функции. Двустепенната система за защита предотвратява непреднамерено включване на уреда. Функцията за рязане улеснява подрязването на по-дебели клони. Приспособлението за събиране на вече отрязаните клони пренася остатъците от подрязването, които иначе биха паднали в храста, директно на земята. Острието на акумулаторния храсторез е диамантено заточено и осигурява прецизни резултати при рязане. Допълнителният протектор на острието предпазва сградите, подовете и самото острие от повреди – и позволява устройството да се закачи на стена, за да пести място. В комплекта са включени една батерия и бързо зарядно устройство.

Характеристики и предимства
Акумулаторна ножица за жив плет HGE 18-50 Battery Set: Въртяща се дръжка
Въртяща се дръжка
Акумулаторна ножица за жив плет HGE 18-50 Battery Set: Колектор за клонки
Колектор за клонки
Акумулаторна ножица за жив плет HGE 18-50 Battery Set: Функция "Трион"
Функция "Трион"
Диамантено заточено нож
Ергономичен дизайн на дръжката
Защита
Двустепенна система за безопасност
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Дължина на рязане (см) 50
Разстояние между зъбите на ножа (мм) 22
Настройка на скоростта не
Скорост на ножа (pазр./мин) 2700
Вид резци Перфорирана, диамантена основа
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 18
Капацитет (Ач) 2,5
Производителност с едно зареждане (м) макс. 325 (2,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 40 (2,5 Ah)
Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин) 44 / 83
Изходяща мощност (A) 2,5
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 2,9
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,77
Размери (Д х Ш х В) (мм) 970 x 213 x 188

Височина на живия плет: 1 m при рязане от едната страна

Обхват на доставката

  • Вариант: Включена батерия
  • Акумулаторни батерии: 18 V / 2.5 Ah Battery Power батерия (1 бр.)
  • Зарядно устройство: 18 V Battery Power бързо зарядно (1 бр.)
  • Защита на острието
  • Колектор за клонки

Оборудване

  • Ръкохватка: Въртяща се
  • Функция "Трион"
  • Защита
  • Кука за окачване
Сфера на приложение
  • Храсти, плетове
  • Храсти
