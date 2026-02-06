HGE 18-50 Battery Set
Батерия и бързо зарядно устройство включени: акумулаторният храсторез HGE 18-50 Battery Set. Неговата въртяща се на 180° дръжка и приспособлението за събиране на вече отрязаните клони осигуряват удобно подрязване на храсти.
Край на уморените рамене и ръце по време на работа: благодарение на въртящата се на 180° дръжка, акумулаторният храсторез HGE 18-50 Battery Set осигурява удобна работна позиция по всяко време, например при вертикални разрези. Освен това, храсторезът разполага с множество практични функции. Двустепенната система за защита предотвратява непреднамерено включване на уреда. Функцията за рязане улеснява подрязването на по-дебели клони. Приспособлението за събиране на вече отрязаните клони пренася остатъците от подрязването, които иначе биха паднали в храста, директно на земята. Острието на акумулаторния храсторез е диамантено заточено и осигурява прецизни резултати при рязане. Допълнителният протектор на острието предпазва сградите, подовете и самото острие от повреди – и позволява устройството да се закачи на стена, за да пести място. В комплекта са включени една батерия и бързо зарядно устройство.
Характеристики и предимства
Въртяща се дръжка
Колектор за клонки
Функция "Трион"
Диамантено заточено нож
Ергономичен дизайн на дръжката
Защита
Двустепенна система за безопасност
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Дължина на рязане (см)
|50
|Разстояние между зъбите на ножа (мм)
|22
|Настройка на скоростта
|не
|Скорост на ножа (pазр./мин)
|2700
|Вид резци
|Перфорирана, диамантена основа
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Капацитет (Ач)
|2,5
|Производителност с едно зареждане (м)
|макс. 325 (2,5 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 40 (2,5 Ah)
|Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин)
|44 / 83
|Изходяща мощност (A)
|2,5
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,9
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,77
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|970 x 213 x 188
Височина на живия плет: 1 m при рязане от едната страна
Обхват на доставката
- Вариант: Включена батерия
- Акумулаторни батерии: 18 V / 2.5 Ah Battery Power батерия (1 бр.)
- Зарядно устройство: 18 V Battery Power бързо зарядно (1 бр.)
- Защита на острието
- Колектор за клонки
Оборудване
- Ръкохватка: Въртяща се
- Функция "Трион"
- Защита
- Кука за окачване
Видео
Сфера на приложение
- Храсти, плетове
- Храсти