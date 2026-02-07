LMO 2-18
С безчетков мотор и ширина на косене от 32 см, маневрената акумулаторна косачка LMO 2-18 е идеална за по-малки тревни площи до 250 м².
С ширина на косене от 32 см, леката и маневрена акумулаторна косачка LMO 2-18 Battery е идеално подходяща за по-малки тревни площи до 250 м². Височината на косене може да се регулира на пет нива, вариращи от 25 до 60 мм. В комбинация с мощния безчетков мотор тревата винаги се коси перфектно. При косене покрай ръбове или граници, специални гребени за трева изправят стъблата, така че да не се пропуска нито едно стръкче. Окосената трева се събира в контейнер за трева с вместимост 30 литра. Регулируемата по височина ръкохватка осигурява изправена и удобна стойка по време на косене, а сгъваемият дизайн позволява компактно съхранение. Транспортната дръжка също позволява лесно пренасяне на леката акумулаторна косачка там, където е необходима, например по стъпала. Моделът LMO 2-18 Battery е съвместим с всички сменяеми батерии от 18 V платформа Kärcher Battery Power.
Характеристики и предимства
Мощен безчетков мотор
Ефективно пълнене на коша за събиране на трева
Индикатор за степента на запълване
Лесно регулиране на височината на рязане
Коси до ръба на моравата
Спестяващ място дизайн
Вградена дръжка за носене
Ергономична концепция за работа
Ключ за безопасност
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Широчина на косене (см)
|32
|Височина на косене (мм)
|25 - 60
|Настойки на височина на косене
|5x
|Капацитет на коша за трева (л)
|30
|Задвижване
|Безчетков мотор
|Скорост на въртене (об/мин)
|3500
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Производителност с едно зареждане (м²)
|макс. 125 (2,5 Ah) / макс. 250 (5,0 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 14 (2,5 Ah) / макс. 28 (5,0 Ah)
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|10,35
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1186 x 354 x 1026
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Кош за трева
Оборудване
- Нож
- Дръжка, регулируема на височина
- Вградена дръжка за носене
- Индикатор за степента на запълване
Видео
Сфера на приложение
- Морава