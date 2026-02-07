С ширина на косене от 32 см, леката и маневрена акумулаторна косачка LMO 2-18 Battery е идеално подходяща за по-малки тревни площи до 250 м². Височината на косене може да се регулира на пет нива, вариращи от 25 до 60 мм. В комбинация с мощния безчетков мотор тревата винаги се коси перфектно. При косене покрай ръбове или граници, специални гребени за трева изправят стъблата, така че да не се пропуска нито едно стръкче. Окосената трева се събира в контейнер за трева с вместимост 30 литра. Регулируемата по височина ръкохватка осигурява изправена и удобна стойка по време на косене, а сгъваемият дизайн позволява компактно съхранение. Транспортната дръжка също позволява лесно пренасяне на леката акумулаторна косачка там, където е необходима, например по стъпала. Моделът LMO 2-18 Battery е съвместим с всички сменяеми батерии от 18 V платформа Kärcher Battery Power.