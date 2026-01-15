BLV 18-200 Battery

Акумулаторния уред за издухване на листа BLV 18-200 Battery разполага с функциите събиране, издухване и мулчиране, което го прави незаменим помощник за всяка градина. Уреда разполага и с Turbo режим.

Листата не падат само през зимата. През пролетта и лятото падат листа от разцъфнали цветя и дървета, както и друга увяхнала зеленина. Обикновено те замърсяват пътеката, терасата или моравата около дома. Уреда за издухване и събиране на листа на Керхер BLV 18-200 Battery прави почистването по-лесно от всякога като може да събира дори влажни листа от труднодостъпни места. Функционалния 3 в 1 уред разполага с голяма торба както и лост за избор за режим на работа, който дори позволява използването на режим издухване и събиране по едно и също време. Благодарение на настройката на оборотите може да изберете перфектната скорост на въздуха, за по-добро почистване - от нежен бриз до временния Turbo режим. За да се улесни работата в продължителни периоди са добавени и подвижни водещи колела. С тях уредът не трябва да бъде носен, което спестява време и сила. В комплекта не е включена батерия и зарядно.

Характеристики и предимства
Turbo режим
Осигурява временно усилване на мощността за функциите на всмукване и издухване.
Настройка на оборотите
Позволява непрекъснато адаптиране на скоростта в зависимост от задачата.
Лост за избор на режим
Настройка между режим всмукване и издухване, с възможност за комбинирана функция
Захват с две ръце
  • Гарантира идеално разпределение на тежестта и по-лесна работа.
Подвижни водещи колела
  • Прави работата по-лесна и в същото време по-ефективна.
Торба с обем 45 литра
  • Гарантира непрекъсната работа за по-дълги периоди.
Безчетков мотор
  • За по-дълго време на работа и удължен живот на уреда
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Задвижване Безчетков мотор
Турбо функция Да
Настройка на скоростта Да
Ниво на силата на звука (дБ(А)) 107
Скорост на въздуха в режим издухване (км/ч) макс. 200
Скорост на въздуха в режим изсмукване (км/ч) макс. 130
Обем на торбата (л) 45
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 18
Макс. капацитет с едно зареждане на акумулаторната батерия в режим издухване (м²) макс. 425 (2,5 Ah) / макс. 850 (5,0 Ah)
Макс. капацитет с едно зареждане на акумулаторната батерия в режим изсмукване (л) макс. 45 (2,5 Ah) / макс. 90 (5,0 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 15 (2,5 Ah) / макс. 30 (5,0 Ah)
Цвят черен
Тегло без аксесоари (кг) 3,5
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,4
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1243 x 171 x 376

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Торба за събиране на трева
  • Подвижни водещи колела
  • Раменен колан
Акумулаторен уред за издухване и изсмукване на листа BLV 18-200 Battery
Видео

Сфера на приложение
  • Отстранява листа около къщата
  • Премахва зелени отпадъци след изрязване на храсти и жив плет
  • Пътеки около къщата
  • Площи около дома и градината
Аксесоари
