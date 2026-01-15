BLV 18-200 Battery
Акумулаторния уред за издухване на листа BLV 18-200 Battery разполага с функциите събиране, издухване и мулчиране, което го прави незаменим помощник за всяка градина. Уреда разполага и с Turbo режим.
Листата не падат само през зимата. През пролетта и лятото падат листа от разцъфнали цветя и дървета, както и друга увяхнала зеленина. Обикновено те замърсяват пътеката, терасата или моравата около дома. Уреда за издухване и събиране на листа на Керхер BLV 18-200 Battery прави почистването по-лесно от всякога като може да събира дори влажни листа от труднодостъпни места. Функционалния 3 в 1 уред разполага с голяма торба както и лост за избор за режим на работа, който дори позволява използването на режим издухване и събиране по едно и също време. Благодарение на настройката на оборотите може да изберете перфектната скорост на въздуха, за по-добро почистване - от нежен бриз до временния Turbo режим. За да се улесни работата в продължителни периоди са добавени и подвижни водещи колела. С тях уредът не трябва да бъде носен, което спестява време и сила. В комплекта не е включена батерия и зарядно.
Характеристики и предимства
Turbo режимОсигурява временно усилване на мощността за функциите на всмукване и издухване.
Настройка на оборотитеПозволява непрекъснато адаптиране на скоростта в зависимост от задачата.
Лост за избор на режимНастройка между режим всмукване и издухване, с възможност за комбинирана функция
Захват с две ръце
- Гарантира идеално разпределение на тежестта и по-лесна работа.
Подвижни водещи колела
- Прави работата по-лесна и в същото време по-ефективна.
Торба с обем 45 литра
- Гарантира непрекъсната работа за по-дълги периоди.
Безчетков мотор
- За по-дълго време на работа и удължен живот на уреда
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Задвижване
|Безчетков мотор
|Турбо функция
|Да
|Настройка на скоростта
|Да
|Ниво на силата на звука (дБ(А))
|107
|Скорост на въздуха в режим издухване (км/ч)
|макс. 200
|Скорост на въздуха в режим изсмукване (км/ч)
|макс. 130
|Обем на торбата (л)
|45
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Макс. капацитет с едно зареждане на акумулаторната батерия в режим издухване (м²)
|макс. 425 (2,5 Ah) / макс. 850 (5,0 Ah)
|Макс. капацитет с едно зареждане на акумулаторната батерия в режим изсмукване (л)
|макс. 45 (2,5 Ah) / макс. 90 (5,0 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 15 (2,5 Ah) / макс. 30 (5,0 Ah)
|Цвят
|черен
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,4
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1243 x 171 x 376
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Торба за събиране на трева
- Подвижни водещи колела
- Раменен колан
Видео
Сфера на приложение
- Отстранява листа около къщата
- Премахва зелени отпадъци след изрязване на храсти и жив плет
- Пътеки около къщата
- Площи около дома и градината