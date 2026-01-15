Листата не падат само през зимата. През пролетта и лятото падат листа от разцъфнали цветя и дървета, както и друга увяхнала зеленина. Обикновено те замърсяват пътеката, терасата или моравата около дома. Уреда за издухване и събиране на листа на Керхер BLV 18-200 Battery прави почистването по-лесно от всякога като може да събира дори влажни листа от труднодостъпни места. Функционалния 3 в 1 уред разполага с голяма торба както и лост за избор за режим на работа, който дори позволява използването на режим издухване и събиране по едно и също време. Благодарение на настройката на оборотите може да изберете перфектната скорост на въздуха, за по-добро почистване - от нежен бриз до временния Turbo режим. За да се улесни работата в продължителни периоди са добавени и подвижни водещи колела. С тях уредът не трябва да бъде носен, което спестява време и сила. В комплекта не е включена батерия и зарядно.