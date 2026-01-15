CNS 18-30 Battery

Универсален, перфектен за поддръжка на дървета, удобен за работа: лекият акумулаторен верижен трион CNS 18-30 Battery разполагащ със система за опъване на веригата без инструменти.

Акумулаторният верижен трион на Керхер CNS 18-30 Battery се отличава с ниско си тегло и идеалната дължина на шината, което го прави перфектния помощник за поддръжка на дървета. Изключителната скорост на веригата прави рязането лесно и безпроблемно. Системата за опъване на веригата без допълнителни инструменти и автоматичното омасляване на веригата правят уреда изключително удобен за работа. Комбинацията от спирачка на веригата и двустъпково отключване правят верижния трион особено безопасен. В комплекта са включени уред, шина, верига, протектор за шина и масло.

Характеристики и предимства
Акумулаторен верижен трион CNS 18-30 Battery: Система за опъване на веригата без инстументи
Веригата се опъва единствено с натискането на бутон
Акумулаторен верижен трион CNS 18-30 Battery: Автоматично смазване на веригата
За по-лесна поддръжка на акумулаторния верижен трион
Акумулаторен верижен трион CNS 18-30 Battery: Защита от откат
Веригата спира веднага - за максимална безопасност в случай на откат.
Зъбна опора
  • Безопасна работа и прецизни разрези
Скорост от най-висок клас
  • Скорост на веригата от 10 m/s - за по-бърза работа
Разнообразно приложение
  • Универсална шина с дължина 30 cm
Безопасно отключване
  • Предотвратява неволното стартиране на верижния трион.
Прозрачни стени на резервоара за масло
  • Потребителите могат да проверят нивото на маслото по всяко време.
Безчетков мотор
  • За по-дълго време на работа и удължен живот на уреда
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
  • Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията.
  • Мощна и дълготрайна благодарение на литиево-йонните клетки.
  • Сменяемата акумулаторна батерия може да се използва с всеки друг 18 V акумулаторен уред от Battery Power платформата на Керхер.
Спецификации

Технически данни

Устройство, захранвано от батерии
Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Шина (см) 30
Скорост на веригата (м/с) 10
Стъпка на веригата 3/8" LP
Дължина на веригата 1.1 mm / 0.043"
Задвижващи връзки 45
Капацитет на резервоара за масло (мл) 200
Гарантиран праг на звукова мощност (дБ(А)) 101
Вибрационна стойност при предната дръжка (K=1,5 m/s²) (м/с²) 3,5
Стойности на вибрациите на задната дръжка (ΔK = 1,5 m / s²) (м/с²) 5,2
Задвижване Безчетков мотор
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 18
Производителност с едно зареждане (разр.) макс. 35 (2,5 Ah) / макс. 70 (5,0 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 10 (2,5 Ah) / макс. 20 (5,0 Ah)
Цвят жълт
Тегло без аксесоари (кг) 3,44
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,56
Размери (Д х Ш х В) (мм) 690 x 230 x 245

* Ø клони: 10 cm

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Шина
  • Верига
  • Масло

Оборудване

  • Защита на веригата
  • Система за опъване на веригата без инстументи
  • Автоматично смазване на веригата
  • Спирачка на веригата
  • Индикатор за количеството на маслото
Акумулаторен верижен трион CNS 18-30 Battery
Видео

Сфера на приложение
  • Клонове
  • Дърва за огрев
  • Рязане на малки дървета
Аксесоари
Всички уреди съвместими с батерията