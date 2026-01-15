Акумулаторният верижен трион на Керхер CNS 18-30 Battery се отличава с ниско си тегло и идеалната дължина на шината, което го прави перфектния помощник за поддръжка на дървета. Изключителната скорост на веригата прави рязането лесно и безпроблемно. Системата за опъване на веригата без допълнителни инструменти и автоматичното омасляване на веригата правят уреда изключително удобен за работа. Комбинацията от спирачка на веригата и двустъпково отключване правят верижния трион особено безопасен. В комплекта са включени уред, шина, верига, протектор за шина и масло.