CNS 18-30 Battery
Универсален, перфектен за поддръжка на дървета, удобен за работа: лекият акумулаторен верижен трион CNS 18-30 Battery разполагащ със система за опъване на веригата без инструменти.
Акумулаторният верижен трион на Керхер CNS 18-30 Battery се отличава с ниско си тегло и идеалната дължина на шината, което го прави перфектния помощник за поддръжка на дървета. Изключителната скорост на веригата прави рязането лесно и безпроблемно. Системата за опъване на веригата без допълнителни инструменти и автоматичното омасляване на веригата правят уреда изключително удобен за работа. Комбинацията от спирачка на веригата и двустъпково отключване правят верижния трион особено безопасен. В комплекта са включени уред, шина, верига, протектор за шина и масло.
Характеристики и предимства
Система за опъване на веригата без инстументиВеригата се опъва единствено с натискането на бутон
Автоматично смазване на веригатаЗа по-лесна поддръжка на акумулаторния верижен трион
Защита от откатВеригата спира веднага - за максимална безопасност в случай на откат.
Зъбна опора
- Безопасна работа и прецизни разрези
Скорост от най-висок клас
- Скорост на веригата от 10 m/s - за по-бърза работа
Разнообразно приложение
- Универсална шина с дължина 30 cm
Безопасно отключване
- Предотвратява неволното стартиране на верижния трион.
Прозрачни стени на резервоара за масло
- Потребителите могат да проверят нивото на маслото по всяко време.
Безчетков мотор
- За по-дълго време на работа и удължен живот на уреда
18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер
- Real Time Technology с LCD дисплей на батерията: оставащо време за работа, оставащо време на зареждане и капацитет на батерията.
- Мощна и дълготрайна благодарение на литиево-йонните клетки.
- Сменяемата акумулаторна батерия може да се използва с всеки друг 18 V акумулаторен уред от Battery Power платформата на Керхер.
Спецификации
Технически данни
|Устройство, захранвано от батерии
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Шина (см)
|30
|Скорост на веригата (м/с)
|10
|Стъпка на веригата
|3/8" LP
|Дължина на веригата
|1.1 mm / 0.043"
|Задвижващи връзки
|45
|Капацитет на резервоара за масло (мл)
|200
|Гарантиран праг на звукова мощност (дБ(А))
|101
|Вибрационна стойност при предната дръжка (K=1,5 m/s²) (м/с²)
|3,5
|Стойности на вибрациите на задната дръжка (ΔK = 1,5 m / s²) (м/с²)
|5,2
|Задвижване
|Безчетков мотор
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Производителност с едно зареждане (разр.)
|макс. 35 (2,5 Ah) / макс. 70 (5,0 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 10 (2,5 Ah) / макс. 20 (5,0 Ah)
|Цвят
|жълт
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,44
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,56
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|690 x 230 x 245
* Ø клони: 10 cm
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Шина
- Верига
- Масло
Оборудване
- Защита на веригата
- Система за опъване на веригата без инстументи
- Автоматично смазване на веригата
- Спирачка на веригата
- Индикатор за количеството на маслото
Видео
Сфера на приложение
- Клонове
- Дърва за огрев
- Рязане на малки дървета