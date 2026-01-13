Осцилираща пръскачка OS 3.220

Осцилиращата пръскачка OS 3.220 за напояване средно големи и големи площи и градини. Безстепенно регулиране на покритието. Задвижващ механизъм с особено дълъг експлоатационен живот. Максимална площ на напояване: 220 m².

Осцилиращата пръскачка OS 3.220 за поливане на средни и големи площи и градини. Покритието може да се регулира безкрайно - максимално 220 m². Иновативната пръскачка с изключително трайно задвижване. Kärcher пръскачки се предлагат с шипове или основи за шейни. Новите осцилиращи пръскачки от Керхер сега са още по-лесни за използване. Те разполагат с интегрирана защита от пръскане SplashGuard за удобно позициониране и подравняване, без да се мокри. Пръскачките Kärcher разполагат с изпитаната система за щракване и са лесни за свързване към градински маркучи. Керхер: разумният избор за вашето поливане.

Характеристики и предимства
Осцилираща пръскачка OS 3.220: Безстепенно регулиране на радиуса на поливане
Безстепенно регулиране на радиуса на поливане
За целенасочено напояване.
Осцилираща пръскачка OS 3.220: Кука за окачване на устройството, интегрирана в дръжката
Кука за окачване на устройството, интегрирана в дръжката
За лесно съхранение.
Осцилираща пръскачка OS 3.220: Включва почистваща игла
Включва почистваща игла
За лесно почистване на дюзите
Задвижващ механизъм с особено с дълъг експлоатационен живот
  • За по-дълго време на работа и удължен живот на уреда
Спецификации

Технически данни

Площ на напояване при 2 bar 45 - 120 m²
Площ на напояване при 4 bar 80 - 220 m²
Ширина на поливане (2 бара) (м) 9
Ширина на поливане (4 бара) (м) 13
Покритие на площ (2 бара) (м) 5 - 14
Покритие на площта (4 бара) (м) 6 - 17
Цвят черен
Тегло (кг) 0,43
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,541
Размери (Д х Ш х В) (мм) 450 x 136 x 86
Осцилираща пръскачка OS 3.220
Осцилираща пръскачка OS 3.220
Осцилираща пръскачка OS 3.220
Осцилираща пръскачка OS 3.220

Видео

Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • Морава
Аксесоари