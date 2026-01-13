Осцилираща пръскачка OS 3.220
Осцилиращата пръскачка OS 3.220 за напояване средно големи и големи площи и градини. Безстепенно регулиране на покритието. Задвижващ механизъм с особено дълъг експлоатационен живот. Максимална площ на напояване: 220 m².
Осцилиращата пръскачка OS 3.220 за поливане на средни и големи площи и градини. Покритието може да се регулира безкрайно - максимално 220 m². Иновативната пръскачка с изключително трайно задвижване. Kärcher пръскачки се предлагат с шипове или основи за шейни. Новите осцилиращи пръскачки от Керхер сега са още по-лесни за използване. Те разполагат с интегрирана защита от пръскане SplashGuard за удобно позициониране и подравняване, без да се мокри. Пръскачките Kärcher разполагат с изпитаната система за щракване и са лесни за свързване към градински маркучи. Керхер: разумният избор за вашето поливане.
Характеристики и предимства
Безстепенно регулиране на радиуса на поливанеЗа целенасочено напояване.
Кука за окачване на устройството, интегрирана в дръжкатаЗа лесно съхранение.
Включва почистваща иглаЗа лесно почистване на дюзите
Задвижващ механизъм с особено с дълъг експлоатационен живот
- За по-дълго време на работа и удължен живот на уреда
Спецификации
Технически данни
|Площ на напояване при 2 bar
|45 - 120 m²
|Площ на напояване при 4 bar
|80 - 220 m²
|Ширина на поливане (2 бара) (м)
|9
|Ширина на поливане (4 бара) (м)
|13
|Покритие на площ (2 бара) (м)
|5 - 14
|Покритие на площта (4 бара) (м)
|6 - 17
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,43
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,541
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|450 x 136 x 86
Видео
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- Морава