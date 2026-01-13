Осцилиращата пръскачка OS 3.220 за поливане на средни и големи площи и градини. Покритието може да се регулира безкрайно - максимално 220 m². Иновативната пръскачка с изключително трайно задвижване. Kärcher пръскачки се предлагат с шипове или основи за шейни. Новите осцилиращи пръскачки от Керхер сега са още по-лесни за използване. Те разполагат с интегрирана защита от пръскане SplashGuard за удобно позициониране и подравняване, без да се мокри. Пръскачките Kärcher разполагат с изпитаната система за щракване и са лесни за свързване към градински маркучи. Керхер: разумният избор за вашето поливане.