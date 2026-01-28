Компактната IVC60/12-1 Tact EC е идеална за почистване на производствени машини и зони. Тази машина може да се справя с най-трудните задачи по почистването без прекъсване, благодарение на безчетков EC мотор. Тя е оборудвана с автоматична система за почистване на филтъра, идеална за фини прахове и може лесно да се използва като стационарна машина в комбинация с машини за производство или опаковане.