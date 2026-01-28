IVC 60/12-1 Tact Ec
Компактна смукачка с автоматична система за почистване на филтъра с EC двигател за непрекъсната употреба. Идеална за фини прахове в производствените зони - също и за стационарна употреба.
Компактната IVC60/12-1 Tact EC е идеална за почистване на производствени машини и зони. Тази машина може да се справя с най-трудните задачи по почистването без прекъсване, благодарение на безчетков EC мотор. Тя е оборудвана с автоматична система за почистване на филтъра, идеална за фини прахове и може лесно да се използва като стационарна машина в комбинация с машини за производство или опаковане.
Характеристики и предимства
EC турбина с ниска степен на износванеБезчетков дизайн за работа с ниска степен на износване. Подходящи са за работа на три смени благодарение на минималния експлоатационен живот от 5000 часа.
Автоматична система за почистване на филтъра TactАвтоматично почистване на филтъра чрез целенасочени и мощни въздушни струи. Независимо от почистването на филтрите смукателната мощност остава постоянно висока. Дългият живот на филтъра намалява разходите за поддръжка.
Оборудвана с компактен плосък нагънат филтърИзчистен компактен дизайн на филтъра. Подходящи за събиране на свободни, сухи прахове до клас на прах М.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|62,5 / 225
|Вакуум (мбар/кПа)
|244 / 24,4
|Обем на контейнера (л)
|60
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входна мощност (кВт)
|1,2
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинално захранване
|DN 70
|Номинална ширина
|DN 50 DN 40
|Ниво на шум (дБ(А))
|74
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|0,95
|Тегло без аксесоари (кг)
|59
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|970 x 690 x 995
Оборудване
- Основен филтър: Плосък филтър
- Аксесоари в комплекта: не
- Автоматично изключване при достигане на максимално ниво
