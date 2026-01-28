IVC 60/24-2 Ap

Компактна и маневрена смукачка от начален клас. С полуавтоматична система за почистване на филтъра, големи колела и ролки със спирачки. Идеална за почистване на производствени зони и машини.

IVC 60/24-2 Ap е компактна индустриална смукачка с големи колела и ролки със спирачки. Маневреният уред от начален клас маневрира лесно и е предвиден за мобилно почистване на производствени машини и в сферата на производството. Полуавтоматичната система за почистване на филтрите гарантира по-продължителен експлоатационен живот на филтрите.

Характеристики и предимства
Индустриална смукачка IVC 60/24-2 Ap: Оборудвана с два мотора
За мощна смукателна сила и оптимална ефективност на почистването. Електронно управление на задвижването за избягване на високи пускови токове.
Индустриална смукачка IVC 60/24-2 Ap: Ръчно почистване на филтъра IVC (Ap)
Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо. Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
Индустриална смукачка IVC 60/24-2 Ap: Оборудвана с компактен плосък нагънат филтър
Изчистен компактен дизайн на филтъра. Подходящи за събиране на свободни, сухи прахове до клас на прах М.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 148 / 532
Вакуум (мбар/кПа) 254 / 25,4
Обем на контейнера (л) 60
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входна мощност (кВт) 2,4
Тип вакуумиране Електрическо
Номинално захранване DN 70
Номинална ширина DN 70 DN 50 DN 40
Ниво на шум (дБ(А)) 73
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 0,95
Тегло без аксесоари (кг) 59
Размери (Д х Ш х В) (мм) 970 x 690 x 995

Оборудване

  • Основен филтър: Плосък филтър
  • Аксесоари в комплекта: не
