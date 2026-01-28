IVC 60/24-2 Ap
Компактна и маневрена смукачка от начален клас. С полуавтоматична система за почистване на филтъра, големи колела и ролки със спирачки. Идеална за почистване на производствени зони и машини.
IVC 60/24-2 Ap е компактна индустриална смукачка с големи колела и ролки със спирачки. Маневреният уред от начален клас маневрира лесно и е предвиден за мобилно почистване на производствени машини и в сферата на производството. Полуавтоматичната система за почистване на филтрите гарантира по-продължителен експлоатационен живот на филтрите.
Характеристики и предимства
Оборудвана с два мотораЗа мощна смукателна сила и оптимална ефективност на почистването. Електронно управление на задвижването за избягване на високи пускови токове.
Ръчно почистване на филтъра IVC (Ap)Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо. Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
Оборудвана с компактен плосък нагънат филтърИзчистен компактен дизайн на филтъра. Подходящи за събиране на свободни, сухи прахове до клас на прах М.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Вакуум (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Обем на контейнера (л)
|60
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входна мощност (кВт)
|2,4
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинално захранване
|DN 70
|Номинална ширина
|DN 70 DN 50 DN 40
|Ниво на шум (дБ(А))
|73
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|0,95
|Тегло без аксесоари (кг)
|59
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|970 x 690 x 995
Оборудване
- Основен филтър: Плосък филтър
- Аксесоари в комплекта: не
Видео