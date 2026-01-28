IVC 60/24-2 Ap е компактна индустриална смукачка с големи колела и ролки със спирачки. Маневреният уред от начален клас маневрира лесно и е предвиден за мобилно почистване на производствени машини и в сферата на производството. Полуавтоматичната система за почистване на филтрите гарантира по-продължителен експлоатационен живот на филтрите.