IVC 60/24-2 Tact²

Компактна индустриална смукачка с големи колела и ролки със спирачки за най-добра мобилност. С автоматична система за почистване на филтъра Tact² и дълъг период на работа без спиране.

Компактната индустриална смукачка IVC 60/24-2 Tact² е изключително подходяща за почистване на производствени зони и машини. Машината е оборудвана с големи колела и ролки със спирачки, за да се движи лесно и да е максимално мобилна. Автоматичната система за почистване на филтъра Tact² гарантира дълъг период на работа без прекъсвания.

Характеристики и предимства
Оборудвана с два мотора
Оборудвана с два мотора
За мощна смукателна сила и оптимална ефективност на почистването. Електронно управление на задвижването за избягване на високи пускови токове.
Система за автоматично почистване на филтъра Tact²
Система за автоматично почистване на филтъра Tact²
Автоматично почистване на филтрите чрез целенасочени и мощни въздушни струи. Независимо от почистването на филтрите смукателната мощност остава постоянно висока. Дългият живот на филтъра намалява разходите за поддръжка.
Оборудвана с компактен плосък нагънат филтър
Оборудвана с компактен плосък нагънат филтър
Изчистен компактен дизайн на филтъра. Подходящи за събиране на свободни, сухи прахове до клас на прах М.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 148 / 532
Вакуум (мбар/кПа) 254 / 25,4
Обем на контейнера (л) 60
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входна мощност (кВт) 2,4
Тип вакуумиране Електрическо
Номинално захранване DN 70
Номинална ширина DN 50 DN 40
Ниво на шум (дБ(А)) 73
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 0,95
Тегло вкл. Опаковка (кг) 68,2
Размери (Д х Ш х В) (мм) 970 x 690 x 995

Оборудване

  • Основен филтър: Плосък филтър
  • Аксесоари в комплекта: не
  • Автоматично изключване при достигане на максимално ниво
