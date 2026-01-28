Компактната индустриална смукачка IVC 60/24-2 Tact² е изключително подходяща за почистване на производствени зони и машини. Машината е оборудвана с големи колела и ролки със спирачки, за да се движи лесно и да е максимално мобилна. Автоматичната система за почистване на филтъра Tact² гарантира дълъг период на работа без прекъсвания.