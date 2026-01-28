IVC 60/24-2 Tact²
Компактна индустриална смукачка с големи колела и ролки със спирачки за най-добра мобилност. С автоматична система за почистване на филтъра Tact² и дълъг период на работа без спиране.
Компактната индустриална смукачка IVC 60/24-2 Tact² е изключително подходяща за почистване на производствени зони и машини. Машината е оборудвана с големи колела и ролки със спирачки, за да се движи лесно и да е максимално мобилна. Автоматичната система за почистване на филтъра Tact² гарантира дълъг период на работа без прекъсвания.
Характеристики и предимства
Оборудвана с два мотораЗа мощна смукателна сила и оптимална ефективност на почистването. Електронно управление на задвижването за избягване на високи пускови токове.
Система за автоматично почистване на филтъра Tact²Автоматично почистване на филтрите чрез целенасочени и мощни въздушни струи. Независимо от почистването на филтрите смукателната мощност остава постоянно висока. Дългият живот на филтъра намалява разходите за поддръжка.
Оборудвана с компактен плосък нагънат филтърИзчистен компактен дизайн на филтъра. Подходящи за събиране на свободни, сухи прахове до клас на прах М.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Вакуум (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Обем на контейнера (л)
|60
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входна мощност (кВт)
|2,4
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинално захранване
|DN 70
|Номинална ширина
|DN 50 DN 40
|Ниво на шум (дБ(А))
|73
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|0,95
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|68,2
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|970 x 690 x 995
Оборудване
- Основен филтър: Плосък филтър
- Аксесоари в комплекта: не
- Автоматично изключване при достигане на максимално ниво
Видео