IVC 60/24-2 Tact² M

Компактна и маневрена смукачка с автоматична система за почистване на филтъра Tact². Идеална за почистване на машини и зони с прах опасен за човешкото здраве от категория М.

IVC 60/24-2 Tact² M е компактна индустриална смукачка с големи колела и ролки със спирачки. Изключително маневреният уред е оптимално подходящ за почистване на производствени машини и зони за производство. Освен това смукачката е лицензирана за почистване на прах от категория на праха М. Автоматичната система за почистване на филтъра Tact² гарантира дълъг период на работа без досадни спирания.

Характеристики и предимства
Цялостно устройство, сертифицирано съгласно DIN EN 60335-2-69 за прах клас М.
За мощна смукателна сила и оптимална ефективност на почистването. Електронно управление на задвижването за избягване на високи пускови токове.
Автоматично почистване на филтрите чрез целенасочени и мощни въздушни струи. Независимо от почистването на филтрите смукателната мощност остава постоянно висока. Дългият живот на филтъра намалява разходите за поддръжка.
С компактен плосък нагънат филтър
  • Изчистен компактен дизайн на филтъра.
  • Подходящи за събиране на свободни, сухи прахове до клас на прах М.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 148 / 532
Вакуум (мбар/кПа) 254 / 25,4
Обем на контейнера (л) 60
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входна мощност (кВт) 2,4
Тип вакуумиране Електрическо
Номинално захранване DN 70
Номинална ширина DN 50 DN 40
Ниво на шум (дБ(А)) 73
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 0,95
Тегло без аксесоари (кг) 60
Размери (Д х Ш х В) (мм) 970 x 690 x 995

Оборудване

  • Основен филтър: Плосък филтър
  • Аксесоари в комплекта: не
Видео

