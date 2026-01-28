IVC 60/24-2 Tact² M е компактна индустриална смукачка с големи колела и ролки със спирачки. Изключително маневреният уред е оптимално подходящ за почистване на производствени машини и зони за производство. Освен това смукачката е лицензирана за почистване на прах от категория на праха М. Автоматичната система за почистване на филтъра Tact² гарантира дълъг период на работа без досадни спирания.