Компактната индустриална смукачка IVC 60/30 Ар все едно е създадена за почистване на производствени зони и машини за производство. Благодарение на не износващата се странична турбина е подходяща и за продължителна употреба и за приложение при стационарно изсмукване на машини за производство и пакетиране. Ръчното почистване на филтъра удължава многократно периода на ползване на филтрите.