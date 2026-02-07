IVC 60/30 Ap
Компактната смукачка IVC 60/30 Ар е идеална за почистване на зони и машини за производство. Благодарение на не износващата се странична турбина е подходяща и за продължителна употреба.
Компактната индустриална смукачка IVC 60/30 Ар все едно е създадена за почистване на производствени зони и машини за производство. Благодарение на не износващата се странична турбина е подходяща и за продължителна употреба и за приложение при стационарно изсмукване на машини за производство и пакетиране. Ръчното почистване на филтъра удължава многократно периода на ползване на филтрите.
Характеристики и предимства
Устойчива на износване турбина със страничен каналТурбината със страничен канал осигурява висока засмукваща мощност с много дълъг експлоатационен живот от поне 20 000 часа. Поради това тези машини са идеални за многосменен режим на работа.
Ръчно почистване на филтъра за IVC (Ap)Безпроблемно управление с помощта на ергономично разположен лост, ако е необходимо. Удължава живота на филтъра и по този начин намалява усилията за поддръжка.
Оборудвана с компактен плосък нагънат филтърЯсен и компактен дизайн на филтъра Подходяща за събиране на свободно движещи се, сухи прахове до клас на прах M.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|68 / 244,8
|Вакуум (мбар/кПа)
|286 / 28,6
|Обем на контейнера (л)
|60
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входна мощност (кВт)
|3
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 70 DN 50 DN 40
|Ниво на шум (дБ(А))
|77
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,9
|Тегло без аксесоари (кг)
|88
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|89,474
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|970 x 690 x 1240
Оборудване
- Основен филтър: Плосък нагънат филтър
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео