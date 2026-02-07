Компактната индустриална смукачка IVC 60/30 Tact² е идеална за почистване на производствени зони и машини за производство. Благодарение на не износващата се странична турбина е подходяща и за продължителна употреба. Може да се използва и за стационарно изсмукване на машини за производство и пакетиране.