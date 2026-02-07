IVC 60/30 Tact²
Компактна индустриална смукачка за почистване на производствени площи и машини. Подходяща и за непрекъсната употреба благодарение на страничната турбина без износване.
Компактната индустриална смукачка IVC 60/30 Tact² е идеална за почистване на производствени зони и машини за производство. Благодарение на не износващата се странична турбина е подходяща и за продължителна употреба. Може да се използва и за стационарно изсмукване на машини за производство и пакетиране.
Характеристики и предимства
Устойчива на износване турбина със страничен каналТурбината със страничен канал осигурява висока засмукваща мощност с много дълъг експлоатационен живот от поне 20 000 часа. Поради това тези машини са идеални за многосменен режим на работа.
Система за автоматично почистване на филтъра Tact²Автоматично почистване на филтрите чрез целенасочени и мощни въздушни струи. Независимо от почистването на филтрите смукателната мощност остава постоянно висока. Дългият живот на филтъра намалява разходите за поддръжка.
Оборудвана с компактен плосък нагънат филтърЯсен и компактен дизайн на филтъра Подходяща за събиране на свободно движещи се, сухи прахове до клас на прах M.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|68 / 244,8
|Вакуум (мбар/кПа)
|286 / 28,6
|Обем на контейнера (л)
|60
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална входна мощност (кВт)
|3
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 70
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50 DN 40
|Ниво на шум (дБ(А))
|77
|Клас на прах на основния филтър
|M
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|1,9
|Тегло без аксесоари (кг)
|95
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|95,774
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|970 x 690 x 1240
Оборудване
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
- Автоматично изключване при ниво на запълване
Видео