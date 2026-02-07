IVC 60/30 Tact²

Компактна индустриална смукачка за почистване на производствени площи и машини. Подходяща и за непрекъсната употреба благодарение на страничната турбина без износване.

Компактната индустриална смукачка IVC 60/30 Tact² е идеална за почистване на производствени зони и машини за производство. Благодарение на не износващата се странична турбина е подходяща и за продължителна употреба. Може да се използва и за стационарно изсмукване на машини за производство и пакетиране.

Характеристики и предимства
Устойчива на износване турбина със страничен канал
Устойчива на износване турбина със страничен канал
Турбината със страничен канал осигурява висока засмукваща мощност с много дълъг експлоатационен живот от поне 20 000 часа. Поради това тези машини са идеални за многосменен режим на работа.
Система за автоматично почистване на филтъра Tact²
Система за автоматично почистване на филтъра Tact²
Автоматично почистване на филтрите чрез целенасочени и мощни въздушни струи. Независимо от почистването на филтрите смукателната мощност остава постоянно висока. Дългият живот на филтъра намалява разходите за поддръжка.
Оборудвана с компактен плосък нагънат филтър
Оборудвана с компактен плосък нагънат филтър
Ясен и компактен дизайн на филтъра Подходяща за събиране на свободно движещи се, сухи прахове до клас на прах M.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит на въздуха (л/с/м³/ч) 68 / 244,8
Вакуум (мбар/кПа) 286 / 28,6
Обем на контейнера (л) 60
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална входна мощност (кВт) 3
Тип вакуумиране Електрическо
Номинален диаметър на свързване DN 70
Номинален диаметър на аксесоарите DN 50 DN 40
Ниво на шум (дБ(А)) 77
Клас на прах на основния филтър M
Филтърна площ на основния филтър (м²) 1,9
Тегло без аксесоари (кг) 95
Тегло вкл. Опаковка (кг) 95,774
Размери (Д х Ш х В) (мм) 970 x 690 x 1240

Оборудване

  • Аксесоари, включени в обема на доставката: не
  • Автоматично изключване при ниво на запълване
Индустриална смукачка IVC 60/30 Tact²
Индустриална смукачка IVC 60/30 Tact²
Индустриална смукачка IVC 60/30 Tact²

Видео

