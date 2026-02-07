IVR-L 100/24-2
IVR-L 100/24-2 - компактна индустриална смукачка с капацитет от 100 литра. Удобно почистване и лесно разделяне на стърготини и охлаждаща течност.
IVR-L 100/24-2 е компактна индустриална смукачка от Kärcher. Смукачката разполага с контейнер с капацитет от 100 литра. Течности и едри твърди частици (напр. стружки) могат да бъдат надеждно изсмуквани и удобно отделяни едни от други благодарение на опционалната кошница за стружки. Връзката за маркуча при смукателната глава е много подвижна (въртене на 360°) и гарантира максимална гъвкавост и работа без пречупване на маркуча. Нивото на запълване може лесно да се отчете по всяко време чрез изпускателния маркуч. Монтираните на фланец халки за кран улесняват ежедневната работа, дори и при пълно натоварване. Висококачествените колела, изработени от ABS материал, гарантират максимална мобилност.
Характеристики и предимства
Висока устойчивост, гъвкавост и модулностМашината и шасито са много здрави и изработени с голяма дебелина на стените. Въртяща се връзка на маркуча с възможност за завъртане на тръбата на 360°. По желание се предлага със защита срещу препълване, решетка или държач за аксесоари.
Визуален индикатор за нивото на пълненеПрозрачен маркуч за проверка на количеството абсорбирана течност. Маркучът се използва и за лесно изпразване.
Снабдена с два много тихи мотораЗа мощна засмукваща сила оптимална ефективност на почистването. Моторите могат да се включват поотделно за индивидуална смукателна мощност според нуждите. Много тихата задвижваща глава гарантира, че охлаждащият въздух се издухва равномерно.
Оборудвана с компактен повърхностен филтър с клас на запрашеност L
- Надеждно предотвратява навлизането на едри частици в смукателните турбини.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с/м³/ч)
|148 / 532
|Вакуум (мбар/кПа)
|230 / 23
|Обем на контейнера (л)
|100
|Материал на контейнера
|Метал
|Номинална входна мощност (кВт)
|2,4
|Тип вакуумиране
|Електрическо
|Номинален диаметър на свързване
|DN 50
|Номинален диаметър на аксесоарите
|DN 50 DN 40
|Клас на прах на основния филтър
|L
|Филтърна площ на основния филтър (м²)
|0,45
|Тегло без аксесоари (кг)
|44
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|44
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|44,559
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|640 x 620 x 1060
Оборудване
- Аксесоари, включени в обема на доставката: не
Видео