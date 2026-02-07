IVR-L 100/24-2 е компактна индустриална смукачка от Kärcher. Смукачката разполага с контейнер с капацитет от 100 литра. Течности и едри твърди частици (напр. стружки) могат да бъдат надеждно изсмуквани и удобно отделяни едни от други благодарение на опционалната кошница за стружки. Връзката за маркуча при смукателната глава е много подвижна (въртене на 360°) и гарантира максимална гъвкавост и работа без пречупване на маркуча. Нивото на запълване може лесно да се отчете по всяко време чрез изпускателния маркуч. Монтираните на фланец халки за кран улесняват ежедневната работа, дори и при пълно натоварване. Висококачествените колела, изработени от ABS материал, гарантират максимална мобилност.