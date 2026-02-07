KM 75/40 W Bp Pack
Захранвана с батерии KM 75/40 W Bp Pack метачно-смучеща машина с удобно тягово задвижване, стандартно включени батерии и зарядно с електронно управление.
Вътрешните площи, по-големи от 600 квадратни метра, например в производствени сгради или складове, са идеалното приложение за нашата компактна и много маневрена метачно-смучеща машина KM 75/40 W Bp Pack с батерии и зарядно с електронно управление. Системата за почистване на горната част със свързваща се странична четка, регулиране на повърхността за метене и основна ролка за почистване, която може да се сменя без да са необходими инструменти, гарантира цялостни и бързи резултати от почистването на всички видове твърди подове, а с допълнителния комплект за почистване на килими - дори на текстилни подове. Благодарение на ефективното взаимодействие на мощно засмукване на прах и механично почистване на филтъра, вакуумната машина работи практически без прах и е много тиха. Концепцията за работа EASY Operation, подвижният 40-литров контейнер за отпадъци с количка, интегрираното тягово задвижване с безстепенно регулируема скорост на метене и много други детайли осигуряват максимално удобство за потребителя по време на работа. Следователно позволяват дълги периоди на работа без умора. .
Характеристики и предимства
Контейнер за отпадъци с дръжка и колела.Удобно сваляне и лесно изпразване благодарение на дръжките. Кратко време за изхвърляне на отпадъците.
Мощна филтърна система с механично почистване на филтъра.1,8 m² филтърна площ за дълги интервали на работа. Дълготраен, благодарение на миещ се полиестерен материал. Механична система за почистване на филтъра с ергономична дръжка.
Концепция за управление EASY-OperationЛесна, удобна работа благодарение на логичното разположение на всички елементи за управление. Единни символи за всички метачни машини на Керхер.
Много лесен за обслужване
- Не са необходими инструменти за подмяна на филтъра и ролката на четката, което позволява поддръжка независимо от местоположението.
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|Електрическо
|Задвижване
|Електродвигател
|Задвижване – мощност (В/Вт)
|24 / 400
|Максимална ефективност за единица площ (м²/ч)
|3375
|Работна ширина (мм)
|550
|Ширина на работа с 1 странична четка (мм)
|750
|Контейнер за отпадъци (л)
|40
|Способност за изкачване (%)
|12
|Скорост на работа (км/ч)
|4,5
|Площ на филтъра (м²)
|1,8
|Работно време с едно зареждане на батериите (ч)
|макс. 2,5
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|125
|Тегло, в готовност за работа (кг)
|125
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|134,714
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1430 x 750 x 1190
Обхват на доставката
- Плосък нагънат филтър: от полиестер
- Вкл. батерия и вградено зарядно устройство
Оборудване
- Ръчно почистване на филтъра
- Задвижване напред
- Настройка на главния метачен валяк
- Контейнер за отпадъци, на колела
- Клапа за едри замърсявания
- Прибираща се ръкохватка
- Принцип на метене с прехвърляне
- Изсмукване
- Работа на открито
- Работа на закрито
- Показател за състояние на батерията
- Регулиране на разхода на ток при изсмукване
- Странична четка вдигаща се/с регулиране
Видео
Сфера на приложение
- За почистване на производствени халета, складове и логистични халета, както и товарни рампи
- За почистване на паркинги и сервизи
- За почистване на зони като училищни дворове и общински площи
- Също така идеални за по-малки работилници и в селското стопанство