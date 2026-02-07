Вътрешните площи, по-големи от 600 квадратни метра, например в производствени сгради или складове, са идеалното приложение за нашата компактна и много маневрена метачно-смучеща машина KM 75/40 W Bp Pack с батерии и зарядно с електронно управление. Системата за почистване на горната част със свързваща се странична четка, регулиране на повърхността за метене и основна ролка за почистване, която може да се сменя без да са необходими инструменти, гарантира цялостни и бързи резултати от почистването на всички видове твърди подове, а с допълнителния комплект за почистване на килими - дори на текстилни подове. Благодарение на ефективното взаимодействие на мощно засмукване на прах и механично почистване на филтъра, вакуумната машина работи практически без прах и е много тиха. Концепцията за работа EASY Operation, подвижният 40-литров контейнер за отпадъци с количка, интегрираното тягово задвижване с безстепенно регулируема скорост на метене и много други детайли осигуряват максимално удобство за потребителя по време на работа. Следователно позволяват дълги периоди на работа без умора. .