KM 75/40 W Bp Pack

Захранвана с батерии KM 75/40 W Bp Pack метачно-смучеща машина с удобно тягово задвижване, стандартно включени батерии и зарядно с електронно управление.

Вътрешните площи, по-големи от 600 квадратни метра, например в производствени сгради или складове, са идеалното приложение за нашата компактна и много маневрена метачно-смучеща машина KM 75/40 W Bp Pack с батерии и зарядно с електронно управление. Системата за почистване на горната част със свързваща се странична четка, регулиране на повърхността за метене и основна ролка за почистване, която може да се сменя без да са необходими инструменти, гарантира цялостни и бързи резултати от почистването на всички видове твърди подове, а с допълнителния комплект за почистване на килими - дори на текстилни подове. Благодарение на ефективното взаимодействие на мощно засмукване на прах и механично почистване на филтъра, вакуумната машина работи практически без прах и е много тиха. Концепцията за работа EASY Operation, подвижният 40-литров контейнер за отпадъци с количка, интегрираното тягово задвижване с безстепенно регулируема скорост на метене и много други детайли осигуряват максимално удобство за потребителя по време на работа. Следователно позволяват дълги периоди на работа без умора. .

Характеристики и предимства
Метачно-смучеща машина KM 75/40 W Bp Pack: Контейнер за отпадъци с дръжка и колела.
Удобно сваляне и лесно изпразване благодарение на дръжките. Кратко време за изхвърляне на отпадъците.
Метачно-смучеща машина KM 75/40 W Bp Pack: Мощна филтърна система с механично почистване на филтъра.
1,8 m² филтърна площ за дълги интервали на работа. Дълготраен, благодарение на миещ се полиестерен материал. Механична система за почистване на филтъра с ергономична дръжка.
Метачно-смучеща машина KM 75/40 W Bp Pack: Концепция за управление EASY-Operation
Лесна, удобна работа благодарение на логичното разположение на всички елементи за управление. Единни символи за всички метачни машини на Керхер.
Много лесен за обслужване
  • Не са необходими инструменти за подмяна на филтъра и ролката на четката, което позволява поддръжка независимо от местоположението.
Спецификации

Технически данни

Вид на задвижването Електрическо
Задвижване Електродвигател
Задвижване – мощност (В/Вт) 24 / 400
Максимална ефективност за единица площ (м²/ч) 3375
Работна ширина (мм) 550
Ширина на работа с 1 странична четка (мм) 750
Контейнер за отпадъци (л) 40
Способност за изкачване (%) 12
Скорост на работа (км/ч) 4,5
Площ на филтъра (м²) 1,8
Работно време с едно зареждане на батериите (ч) макс. 2,5
Тегло (с аксесоари) (кг) 125
Тегло, в готовност за работа (кг) 125
Тегло вкл. Опаковка (кг) 134,714
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1430 x 750 x 1190

Обхват на доставката

  • Плосък нагънат филтър: от полиестер
  • Вкл. батерия и вградено зарядно устройство

Оборудване

  • Ръчно почистване на филтъра
  • Задвижване напред
  • Настройка на главния метачен валяк
  • Контейнер за отпадъци, на колела
  • Клапа за едри замърсявания
  • Прибираща се ръкохватка
  • Принцип на метене с прехвърляне
  • Изсмукване
  • Работа на открито
  • Работа на закрито
  • Показател за състояние на батерията
  • Регулиране на разхода на ток при изсмукване
  • Странична четка вдигаща се/с регулиране
Сфера на приложение
  • За почистване на производствени халета, складове и логистични халета, както и товарни рампи
  • За почистване на паркинги и сервизи
  • За почистване на зони като училищни дворове и общински площи
  • Също така идеални за по-малки работилници и в селското стопанство
