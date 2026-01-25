EB 30/1 Li-Ion

Първата електрическа метла за професионална употреба EB 30/1 Li-Ion, се представя на пазара от Керхер. Новата разработка на уреда разполага с валяк с четки, който се подменя лесно и контейнер за отпадъци, който лесно се изпразва, което означава, че имате метла и лопата в едно. Тя дава възможност за бързо, тихо (56 dB(A)) и надеждно почистване на замърсени места по твърди настилки и килими през работно време на обекта.

EB 30/1 Li-Ion се включва и изключва с крак. Плоският уред (90 mm) минава под отоплителни тела и мебели, дори и при малко разстояние до пода и събира замърсявания до ръба, на разстояние само от 2 мм. Телескопичната тръба с ръкохватка може да се настрои според ръста на оператора и се движи във всички посоки благодарение на гъвкаво съединение. При спиране на работата тя седи в изправена позиция. Тъй като EB 30/1 Li-Ion работи без кабел, практически няма нужда от време за подготовка на уреда. Електрическата метла може да чисти килими около 30 мин., а твърди подови настилки около 45 минути, преди да се наложи отново да се зареди мощната литиево-йонна батерия. С възможността за избор на зарядно устройство за бързо зареждане, времето за зареждане на батерията се намалява от 3 часа на 90 минути. Резервен комплект батерии дава възможност за работа без прекъсване.

Характеристики и предимства
Електрическа метла EB 30/1 Li-Ion: Лесна смяна на батериите.
Електрическа метла EB 30/1 Li-Ion: Смяна на четките без да се използват инструменти
Валякът с четките се сваля без инструменти и е много лесен за почистване.
Електрическа метла EB 30/1 Li-Ion: Бързо зарядно
Лесен за сваляне и почистване контейнер за отпадъци
  • Бързо и лесно изпразване без контакт с отпадъците.
Спецификации

Технически данни

Работна ширина (мм) 300
Обем на контейнера (л) 1
Ниво на шум (дБ(А)) 56
Изходяща мощност (A) 1,8
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Вид батерия Литиево-йонни акумулаторни батерии
Напрежение (В) 7,2
Капацитет на батерията (2,5 Ah)
Работно време на батерията върху твърди подове (мин) 51
Работно време на батерията върху килими (мин) 41
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 2,8
Тегло вкл. Опаковка (кг) 3,085
Размери (Д х Ш х В) (мм) 250 x 300 x 1340

Обхват на доставката

  • Уред за бързо зареждане BC 1/1.8
  • Ролкови четки, стандартни
  • Телескопична тръба с ръкохватка, с регулиране на височината
  • Контейнер за отпадъци

Видео

Аксесоари