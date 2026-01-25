EB 30/1 Li-Ion се включва и изключва с крак. Плоският уред (90 mm) минава под отоплителни тела и мебели, дори и при малко разстояние до пода и събира замърсявания до ръба, на разстояние само от 2 мм. Телескопичната тръба с ръкохватка може да се настрои според ръста на оператора и се движи във всички посоки благодарение на гъвкаво съединение. При спиране на работата тя седи в изправена позиция. Тъй като EB 30/1 Li-Ion работи без кабел, практически няма нужда от време за подготовка на уреда. Електрическата метла може да чисти килими около 30 мин., а твърди подови настилки около 45 минути, преди да се наложи отново да се зареди мощната литиево-йонна батерия. С възможността за избор на зарядно устройство за бързо зареждане, времето за зареждане на батерията се намалява от 3 часа на 90 минути. Резервен комплект батерии дава възможност за работа без прекъсване.