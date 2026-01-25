EB 30/1 Li-Ion
Първата електрическа метла за професионална употреба EB 30/1 Li-Ion, се представя на пазара от Керхер. Новата разработка на уреда разполага с валяк с четки, който се подменя лесно и контейнер за отпадъци, който лесно се изпразва, което означава, че имате метла и лопата в едно. Тя дава възможност за бързо, тихо (56 dB(A)) и надеждно почистване на замърсени места по твърди настилки и килими през работно време на обекта.
EB 30/1 Li-Ion се включва и изключва с крак. Плоският уред (90 mm) минава под отоплителни тела и мебели, дори и при малко разстояние до пода и събира замърсявания до ръба, на разстояние само от 2 мм. Телескопичната тръба с ръкохватка може да се настрои според ръста на оператора и се движи във всички посоки благодарение на гъвкаво съединение. При спиране на работата тя седи в изправена позиция. Тъй като EB 30/1 Li-Ion работи без кабел, практически няма нужда от време за подготовка на уреда. Електрическата метла може да чисти килими около 30 мин., а твърди подови настилки около 45 минути, преди да се наложи отново да се зареди мощната литиево-йонна батерия. С възможността за избор на зарядно устройство за бързо зареждане, времето за зареждане на батерията се намалява от 3 часа на 90 минути. Резервен комплект батерии дава възможност за работа без прекъсване.
Характеристики и предимства
Лесна смяна на батериите.
Смяна на четките без да се използват инструментиВалякът с четките се сваля без инструменти и е много лесен за почистване.
Бързо зарядно
Лесен за сваляне и почистване контейнер за отпадъци
- Бързо и лесно изпразване без контакт с отпадъците.
Спецификации
Технически данни
|Работна ширина (мм)
|300
|Обем на контейнера (л)
|1
|Ниво на шум (дБ(А))
|56
|Изходяща мощност (A)
|1,8
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Вид батерия
|Литиево-йонни акумулаторни батерии
|Напрежение (В)
|7,2
|Капацитет на батерията
|(2,5 Ah)
|Работно време на батерията върху твърди подове (мин)
|51
|Работно време на батерията върху килими (мин)
|41
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,8
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|3,085
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|250 x 300 x 1340
Обхват на доставката
- Уред за бързо зареждане BC 1/1.8
- Ролкови четки, стандартни
- Телескопична тръба с ръкохватка, с регулиране на височината
- Контейнер за отпадъци
