LVS 1/1 Bp
LVS 1/1 Bp е с отлична сила на засмукване благодарение на циклонната филтърна технология. Многофункционална употреба, тристепенно регулиране на силата, HEPA 13 филтър, дюзи за под и фуги.
Здравата акумулаторна прахосмукачка LVS 1/1 Bp предлага отлична смукателна мощност и ефективно отстранява прах и мръсотия. Циклонната филтърна технология на Kärcher поддържа постоянно висока смукателна мощност. Безжична, компактна и маневрена, прахосмукачката е идеална за почистване на места в хотелиерството, ресторантьорството, търговията на дребно и почистването на сгради. Благодарение на неограничената си свобода на движение тя е идеална и за почистване на стълби. Вграденият филтър HEPA 13 осигурява най-високи стандарти за хигиена. Смукателната сила може да се регулира на три степени и само с няколко лесни стъпки се превръща в ръчна прахосмукачка. Контейнерът за отпадъци не се нуждае от торбички, спестява разходи и е устойчив. Той може да се изпразва бързо и хигиенично - без допир с мръсотията. С мощните 18-волтови батерии Kärcher прахосмукачката постига отлични резултати при почистване. Практичната скоба гарантира, че включената в комплекта дюза за фуги е винаги под ръка. Забележка: батерията и бързото зарядно устройство не са включени в обхвата на доставката и трябва да се поръчат отделно. Голям избор от дюзи и аксесоари (DN 35) могат да бъдат поръчани като допълнителни опции.
Характеристики и предимства
Професионално качество: изключително здрав и издръжливУникална циклонна филтърна технология за постоянно висока смукателна мощност. Безчетков EC мотор за дълъг експлоатационен живот и висока устойчивост на износване. Иновативна и спестяваща време: лесна за поддръжка филтърна система.
Изключителен почистващ резултатПочистване според нуждите: три различни режима на почистване, от които можете да избирате. Ефективно отстранява прах и мръсотия от всички повърхности. Перфектна за почистване на места. Работа на батерии за неограничена свобода на движение.
Високо ефективен HEPA-13 филтърЗа най-високите стандарти за безопасност в хигиенно чувствителни зони. Високата степен на филтрация от 99,95% задържа малки частици.
Гъвкаво почистване: три режима на работа за избор
- Power mode (мощен режим), standard mode (стандартен режим) или eco!efficiency mode (режим на екологична ефективност).
- Изберете мощността на засмукване в зависимост от целта на почистването.
- eco!efficiency режим: устойчив и увеличава времето за работа на батерията.
Практичен контейнер за отпадъци
- Не се изискват филтърни торбички: устойчив и намалява ненужните разходи.
- Може да се изпразва бързо и лесно, без да се влиза в пряк контакт с мръсотията.
- Прозрачен контейнер означава, че нивото на запълване се вижда по всяко време.
Многостранни възможност за приложение
- Богат избор на аксесоари в DN 35, които могат да бъдат поръчани като допълнителна опция.
- Подходящи за различни подови настилки, тапицерии и други повърхности.
- Може да се използва гъвкаво като ръчна или цилиндрична прахосмукачка.
Монтаж на стена
- Спестява място и се съхранява лесно.
- Безопасно съхранение на прахосмукачката.
- Винаги готова за употреба.
Държач за аксесоари
- Доставената в комплекта дюза за фуги е винаги готова за употреба.
- За удобен транспорт – дори и по стълби.
- Безопасен и удобен транспорт на машината, включително аксесоари.
Пълна гъвкавост в рамките на 18 V платформата на Kärcher
- Съвместими с всички 18 V батерии Kärcher Battery Power+/Power.
- Практично показване на оставащото време за работа на самата батерия.
- Смяната на батерията е бърза и лесна.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Обем на контейнера (л)
|0,35
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Ниво на шум (дБ(А))
|70
|Дебит на въздуха (л/с)
|12
|Номинална мощност (Вт)
|230
|Вакуум (мбар/кПа)
|140 / 14
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Брой необходими батерии (бр.)
|1
|Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)
|eco!efficiency режим: / прибл. 60 (5,0 Ah) Режим на мощност: / прибл. 20 (5,0 Ah) eco!efficiency режим: / прибл. 35 (3,0 Ah) Режим на мощност: / прибл. 12 (3,0 Ah)
|Изходяща мощност (A)
|2,5
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|1,495
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|2,889
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1100 x 220 x 175
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Брой смукателни тръби: 1 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 509 мм
- Номинална ширина на смукателните тръби: 35 ″
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Дюза за почистване на подове
- Дюза за почистване на фуги
- Предпазен филтър за двигателя
- Тип HEPA-филтър: HEPA 13 филтър
- Държач за аксесоари
- Монтаж на стена
Оборудване
- eco!efficiency режим
Видео
Сфера на приложение
- За цялостно почистване на всички подове - от твърди подове до килими.
- Удобна за фирми за поддръжка в офиси, коридори и стълбища
- Перфектно подходяща за почистване в самолети, автобуси и влакове
- Идеална за хотели и ресторанти, за търговия на дребно, в кина или театри
- Специално проектирана за цялостно почистване на интериора на автомобила.