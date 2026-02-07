Здравата акумулаторна прахосмукачка LVS 1/1 Bp предлага отлична смукателна мощност и ефективно отстранява прах и мръсотия. Циклонната филтърна технология на Kärcher поддържа постоянно висока смукателна мощност. Безжична, компактна и маневрена, прахосмукачката е идеална за почистване на места в хотелиерството, ресторантьорството, търговията на дребно и почистването на сгради. Благодарение на неограничената си свобода на движение тя е идеална и за почистване на стълби. Вграденият филтър HEPA 13 осигурява най-високи стандарти за хигиена. Смукателната сила може да се регулира на три степени и само с няколко лесни стъпки се превръща в ръчна прахосмукачка. Контейнерът за отпадъци не се нуждае от торбички, спестява разходи и е устойчив. Той може да се изпразва бързо и хигиенично - без допир с мръсотията. С мощните 18-волтови батерии Kärcher прахосмукачката постига отлични резултати при почистване. Практичната скоба гарантира, че включената в комплекта дюза за фуги е винаги под ръка. Забележка: батерията и бързото зарядно устройство не са включени в обхвата на доставката и трябва да се поръчат отделно. Голям избор от дюзи и аксесоари (DN 35) могат да бъдат поръчани като допълнителни опции.