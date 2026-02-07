LVS 1/1 Bp

LVS 1/1 Bp е с отлична сила на засмукване благодарение на циклонната филтърна технология. Многофункционална употреба, тристепенно регулиране на силата, HEPA 13 филтър, дюзи за под и фуги.

Здравата акумулаторна прахосмукачка LVS 1/1 Bp предлага отлична смукателна мощност и ефективно отстранява прах и мръсотия. Циклонната филтърна технология на Kärcher поддържа постоянно висока смукателна мощност. Безжична, компактна и маневрена, прахосмукачката е идеална за почистване на места в хотелиерството, ресторантьорството, търговията на дребно и почистването на сгради. Благодарение на неограничената си свобода на движение тя е идеална и за почистване на стълби. Вграденият филтър HEPA 13 осигурява най-високи стандарти за хигиена. Смукателната сила може да се регулира на три степени и само с няколко лесни стъпки се превръща в ръчна прахосмукачка. Контейнерът за отпадъци не се нуждае от торбички, спестява разходи и е устойчив. Той може да се изпразва бързо и хигиенично - без допир с мръсотията. С мощните 18-волтови батерии Kärcher прахосмукачката постига отлични резултати при почистване. Практичната скоба гарантира, че включената в комплекта дюза за фуги е винаги под ръка. Забележка: батерията и бързото зарядно устройство не са включени в обхвата на доставката и трябва да се поръчат отделно. Голям избор от дюзи и аксесоари (DN 35) могат да бъдат поръчани като допълнителни опции.

Характеристики и предимства
LVS 1/1 Bp: Професионално качество: изключително здрав и издръжлив
Уникална циклонна филтърна технология за постоянно висока смукателна мощност. Безчетков EC мотор за дълъг експлоатационен живот и висока устойчивост на износване. Иновативна и спестяваща време: лесна за поддръжка филтърна система.
LVS 1/1 Bp: Изключителен почистващ резултат
Почистване според нуждите: три различни режима на почистване, от които можете да избирате. Ефективно отстранява прах и мръсотия от всички повърхности. Перфектна за почистване на места. Работа на батерии за неограничена свобода на движение.
LVS 1/1 Bp: Високо ефективен HEPA-13 филтър
За най-високите стандарти за безопасност в хигиенно чувствителни зони. Високата степен на филтрация от 99,95% задържа малки частици.
Гъвкаво почистване: три режима на работа за избор
  • Power mode (мощен режим), standard mode (стандартен режим) или eco!efficiency mode (режим на екологична ефективност).
  • Изберете мощността на засмукване в зависимост от целта на почистването.
  • eco!efficiency режим: устойчив и увеличава времето за работа на батерията.
Практичен контейнер за отпадъци
  • Не се изискват филтърни торбички: устойчив и намалява ненужните разходи.
  • Може да се изпразва бързо и лесно, без да се влиза в пряк контакт с мръсотията.
  • Прозрачен контейнер означава, че нивото на запълване се вижда по всяко време.
Многостранни възможност за приложение
  • Богат избор на аксесоари в DN 35, които могат да бъдат поръчани като допълнителна опция.
  • Подходящи за различни подови настилки, тапицерии и други повърхности.
  • Може да се използва гъвкаво като ръчна или цилиндрична прахосмукачка.
Монтаж на стена
  • Спестява място и се съхранява лесно.
  • Безопасно съхранение на прахосмукачката.
  • Винаги готова за употреба.
Държач за аксесоари
  • Доставената в комплекта дюза за фуги е винаги готова за употреба.
  • За удобен транспорт – дори и по стълби.
  • Безопасен и удобен транспорт на машината, включително аксесоари.
Пълна гъвкавост в рамките на 18 V платформата на Kärcher
  • Съвместими с всички 18 V батерии Kärcher Battery Power+/Power.
  • Практично показване на оставащото време за работа на самата батерия.
  • Смяната на батерията е бърза и лесна.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 18 V Платформа на батерията
Обем на контейнера (л) 0,35
Материал на контейнера Пластмаса
Ниво на шум (дБ(А)) 70
Дебит на въздуха (л/с) 12
Номинална мощност (Вт) 230
Вакуум (мбар/кПа) 140 / 14
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Брой необходими батерии (бр.) 1
Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин) eco!efficiency режим: / прибл. 60 (5,0 Ah) Режим на мощност: / прибл. 20 (5,0 Ah) eco!efficiency режим: / прибл. 35 (3,0 Ah) Режим на мощност: / прибл. 12 (3,0 Ah)
Изходяща мощност (A) 2,5
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 1,495
Тегло вкл. Опаковка (кг) 2,889
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1100 x 220 x 175

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Брой смукателни тръби: 1 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 509 мм
  • Номинална ширина на смукателните тръби: 35 ″
  • Материал на смукателните тръби: Пластмаса
  • Дюза за почистване на подове
  • Дюза за почистване на фуги
  • Предпазен филтър за двигателя
  • Тип HEPA-филтър: HEPA 13 филтър
  • Държач за аксесоари
  • Монтаж на стена

Оборудване

  • eco!efficiency режим
Видео

Сфера на приложение
  • За цялостно почистване на всички подове - от твърди подове до килими.
  • Удобна за фирми за поддръжка в офиси, коридори и стълбища
  • Перфектно подходяща за почистване в самолети, автобуси и влакове
  • Идеална за хотели и ресторанти, за търговия на дребно, в кина или театри
  • Специално проектирана за цялостно почистване на интериора на автомобила.
Аксесоари
