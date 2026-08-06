Ролка прахосвързваща кърпа Neolinn CLASSIC 20x32 cm
Кърпа за еднократна употреба със залепващ слой за прах за система Lamello.
Система за почистване на прах с еднократни или антистатични кърпи. Идеална за високопроизводително професионално почистване.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|STANDARD
|Структура на пода
|Гладка и слабо структурирана
|Вид на замърсяването
|Свободна мръсотия
|Употреба на текстила
|Текстил за еднократна употреба
|Работна ширина (см)
|20
|Материал
|100% вискоза / Самозалепващ се еластомер
|Тип производство
|Нетъкан текстил с покритие
|Кърпа за прах / моп
|Импрегниран с лепило
|Количество (бр.)
|400
|Тегло на продукта (кг)
|2,8
|Тегло на опаковката (кг)
|3,19
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|600 x 200
|Размери, с опаковката (мм)
|600 x 200 x 200
Видео
Сфера на приложение
- Повърхност - сухо почистване
- Под - сухо почистване