Ролка прахосвързваща кърпа Neolinn CLASSIC 20x32 cm

Кърпа за еднократна употреба със залепващ слой за прах за система Lamello.

Система за почистване на прах с еднократни или антистатични кърпи. Идеална за високопроизводително професионално почистване.

Спецификации

Технически данни

Програма STANDARD
Структура на пода Гладка и слабо структурирана
Вид на замърсяването Свободна мръсотия
Употреба на текстила Текстил за еднократна употреба
Работна ширина (см) 20
Материал 100% вискоза / Самозалепващ се еластомер
Тип производство Нетъкан текстил с покритие
Кърпа за прах / моп Импрегниран с лепило
Количество (бр.) 400
Тегло на продукта (кг) 2,8
Тегло на опаковката (кг) 3,19
Размери (Д х Ш ) (мм) 600 x 200
Размери, с опаковката (мм) 600 x 200 x 200
Ролка прахосвързваща кърпа Neolinn CLASSIC 20x32 cm

Видео

Сфера на приложение
  • Повърхност - сухо почистване
  • Под - сухо почистване