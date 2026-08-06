Микрофибърен моп син, със самозалепваща се лента, 60 cm
Микрофибърен моп с къс косъм и самозалепващи се ленти за едноетапно забърсване на гладки и леко структурирани твърди подове. Подходящ за спрей-метода и за предварителна подготовка.
Синият микрофибърен моп със самозалепваща се лента е специално разработен за почистване в зони с високи хигиенни изисквания, като например здравни заведения. Той е изработен от висококачествени материали и разполага с практично закрепване за лесно поставяне върху и сваляне от държача. Благодарение на структурата си с къс косъм, мопът е идеален за почистване на гладки и леко структурирани твърди подове. Фините микрофибри на мопа не само предлагат добре балансирани свойства за плъзгане без усилия, но и отлично абсорбиране на влага, а с това и на мръсотия и прах. По-широките странични ръбове на мопа с къс косъм надеждно отстраняват свободните замърсявания от ниши и ъгли. Мопът с ширина 60 сантиметра може да се използва както с спрей-метода, така и за приложения с предварителна подготовка.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|ADVANCED
|Тип на пода
|Твърди подове / Еластични подове
|Структура на пода
|Гладка и слабо структурирана
|Ниво на замърсяване
|Ниско до средно ниво
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Работна ширина (см)
|60
|Текстилна приставка
|Самозалепваща се лента
|Материал
|85% PET / 15% PA
|Текстилен материал
|Микрофибър
|Тип производство
|Мъхест трикотаж (почистващ слой)
|Структура на текстила
|Усукани бримки
|Температура на пране (°C)
|макс. 90
|Препоръка за пране (°C)
|60
|Температура на сушене (°C)
|макс. 60
|Програми за пране¹⁾
|прибл. 250
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг/г/м²)
|0,11 / 440
|Тегло на опаковката (кг)
|0,12
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|600 / 120
|Размери, с опаковката (мм)
|600 x 120 x 15
¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване