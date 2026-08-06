Микрофибърен моп син, със самозалепваща се лента, 60 cm

Микрофибърен моп с къс косъм и самозалепващи се ленти за едноетапно забърсване на гладки и леко структурирани твърди подове. Подходящ за спрей-метода и за предварителна подготовка.

Синият микрофибърен моп със самозалепваща се лента е специално разработен за почистване в зони с високи хигиенни изисквания, като например здравни заведения. Той е изработен от висококачествени материали и разполага с практично закрепване за лесно поставяне върху и сваляне от държача. Благодарение на структурата си с къс косъм, мопът е идеален за почистване на гладки и леко структурирани твърди подове. Фините микрофибри на мопа не само предлагат добре балансирани свойства за плъзгане без усилия, но и отлично абсорбиране на влага, а с това и на мръсотия и прах. По-широките странични ръбове на мопа с къс косъм надеждно отстраняват свободните замърсявания от ниши и ъгли. Мопът с ширина 60 сантиметра може да се използва както с спрей-метода, така и за приложения с предварителна подготовка.

Спецификации

Технически данни

Програма ADVANCED
Тип на пода Твърди подове / Еластични подове
Структура на пода Гладка и слабо структурирана
Ниво на замърсяване Ниско до средно ниво
Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Работна ширина (см) 60
Текстилна приставка Самозалепваща се лента
Материал 85% PET / 15% PA
Текстилен материал Микрофибър
Тип производство Мъхест трикотаж (почистващ слой)
Структура на текстила Усукани бримки
Температура на пране (°C) макс. 90
Препоръка за пране (°C) 60
Температура на сушене (°C) макс. 60
Програми за пране¹⁾ прибл. 250
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг/г/м²) 0,11 / 440
Тегло на опаковката (кг) 0,12
Размери (Д х Ш ) (мм) 600 / 120
Размери, с опаковката (мм) 600 x 120 x 15

¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.

Микрофибърен моп син, със самозалепваща се лента, 60 cm
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
Почистващи препарати