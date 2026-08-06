Синият микрофибърен моп със самозалепваща се лента е специално разработен за почистване в зони с високи хигиенни изисквания, като например здравни заведения. Той е изработен от висококачествени материали и разполага с практично закрепване за лесно поставяне върху и сваляне от държача. Благодарение на структурата си с къс косъм, мопът е идеален за почистване на гладки и леко структурирани твърди подове. Фините микрофибри на мопа не само предлагат добре балансирани свойства за плъзгане без усилия, но и отлично абсорбиране на влага, а с това и на мръсотия и прах. По-широките странични ръбове на мопа с къс косъм надеждно отстраняват свободните замърсявания от ниши и ъгли. Мопът с ширина 60 сантиметра може да се използва както с спрей-метода, така и за приложения с предварителна подготовка.