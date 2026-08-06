Комплект Blik Infinity

Комплект: телескопична дръжка с двойна ергономична въртяща се ръкохватка и рамка Blik Infinity с шарнирна връзка.

Система за почистване с мопове с джобове, която може да се използва с предварително подготвяне или напоена при необходимост чрез станция за напояване. Идеална за професионално почистване с най-висока ергономичност.

Спецификации

Технически данни

Текстилна приставка Джобове
Работна ширина (см) 40
Вид дръжка Телескопична
Материал Алуминий / PP / гума
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 1,4
Тегло на опаковката (кг) 1,71
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 x 110
Размери, с опаковката (мм) 400 x 110 x 50

Оборудване

  • Подвижна връзка
Комплект Blik Infinity

Видео

Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване
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