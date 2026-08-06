Комплект Blik Infinity
Комплект: телескопична дръжка с двойна ергономична въртяща се ръкохватка и рамка Blik Infinity с шарнирна връзка.
Система за почистване с мопове с джобове, която може да се използва с предварително подготвяне или напоена при необходимост чрез станция за напояване. Идеална за професионално почистване с най-висока ергономичност.
Спецификации
Технически данни
|Текстилна приставка
|Джобове
|Работна ширина (см)
|40
|Вид дръжка
|Телескопична
|Материал
|Алуминий / PP / гума
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|1,4
|Тегло на опаковката (кг)
|1,71
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 x 110
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 110 x 50
Оборудване
- Подвижна връзка
Видео
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване