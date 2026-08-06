Комплект Velook Infinity

Комплект: телескопична дръжка с двойна ергономична въртяща се ръкохватка и рамка Infinity със система със самозалепващи се ленти и шарнирна връзка.

Система за почистване с държач със самозалепваща се лента, която може да се използва с предварително подготвяне, напоена при необходимост чрез станция за напояване или с дръжки с резервоар. Идеална за професионално почистване с най-висока ергономичност.

Спецификации

Технически данни

Текстилна приставка Самозалепваща се лента
Работна ширина (см) 40
Вид дръжка Телескопична
Материал Алуминий / PP / гума
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,877
Тегло на опаковката (кг) 1,197
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 x 95
Размери, с опаковката (мм) 400 x 95 x 100

Оборудване

  • Подвижна връзка
Комплект Velook Infinity

Видео

Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване
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