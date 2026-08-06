Комплект Velook Infinity
Комплект: телескопична дръжка с двойна ергономична въртяща се ръкохватка и рамка Infinity със система със самозалепващи се ленти и шарнирна връзка.
Система за почистване с държач със самозалепваща се лента, която може да се използва с предварително подготвяне, напоена при необходимост чрез станция за напояване или с дръжки с резервоар. Идеална за професионално почистване с най-висока ергономичност.
Спецификации
Технически данни
|Текстилна приставка
|Самозалепваща се лента
|Работна ширина (см)
|40
|Вид дръжка
|Телескопична
|Материал
|Алуминий / PP / гума
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,877
|Тегло на опаковката (кг)
|1,197
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 x 95
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 95 x 100
Оборудване
- Подвижна връзка
Видео
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване